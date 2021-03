AstraZeneca, l’Ema chiarisce: “Nessuna prova su vaccino causa trombosi”

Caos AstraZeneca, l’Ema chiarisce: “Nessuna prova su vaccino causa di trombosi”, ma prende tempo fino al 18 marzo.

Emer Cooke, direttrice della European medicines agency, nella conferenza in corso sulla piattaforma della Commissione europea, chiarisce quanto sta accadendo con i casi sospetti di morte o di comunque gravi reazioni avverse, seguite alla somministrazione del vaccino AstraZeneca. Ieri è intanto arrivato come noto lo stop dell’Aifa alla somministrazione del vaccino in Italia.

La Cooke ha chiarito nella sua dichiarazione come stanno effettivamente le cose: “Una situazione così non era inattesa. Se vaccini milioni di persone è inevitabile che ci siano incidenti. Il nostro ruolo è indagare gli effetti e capire se sono legate al vaccino”. E per adesso, stando a sentire la massima esponente dell’ente regolatore a livello europeo, non vi è alcuna prova che il vaccino causi forme di trombosi.

Il 18 marzo la decisione dell’Ema sul vaccino AstraZeneca

C’è comunque delusione da parte dei cittadini europei, in attesa del vaccino – molti hanno già ricevuto peraltro la prima dose di AstraZeneca, che si aspettavano una risposta definitiva e invece dovranno attendere ancora.