Arisa, il fidanzato annulla il matrimonio: lei non ha ancora dimenticato l’ex

Arisa e Andrea Di Carlo non si sposano più, lui ha annullato il matrimonio. Il motivo? Lei non ha ancora dimenticato l’ex.

Dopo la gioia di Sanremo, Arisa pare stia passando un momento davvero difficile. A pochi mesi dal matrimonio, di cui non si sapeva quasi nulla, il fidanzato (ormai ex) Andrea Di Carlo ha annunciato di aver annullato le nozze ed essersi ripreso l’anello di fidanzamento, in quanto la storia con la cantante è definitivamente terminata. La storia d’amore tra Arisa e Andrea Di Carlo è durata solo sei mesi, ma i due fino a poco tempo fa sembravano convinti di volersi sposare. Il manager ha raccontato tutto ai giornalisti del settimanale Oggi: “Tra me e Arisa è finita. Sono deluso e mortificato, ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato” ha spiegato.

Arisa, il fidanzato annulla il matrimonio previsto per settembre: è tutta colpa sua

Il motivo sarebbe nato durante una puntata di Domenica In, a cui Arisa ha partecipato come ospite dopo la fine del Festival di Sanremo 2021. Di fronte ad un servizio costruito apposta per lei con le foto del fidanzato Arisa è scoppiata a piangere: “Perché piangi?”, le ha chiesto la Venier. “Mi emoziono”. “Perché hai visto lui?”. “Che ne so, è una persona molto bella”, è stato lo scambio di battute. Mara ha allora continuato con una battuta poco opportuna, riferita all’ex fidanzato di Arisa: “Ma quello che ho conosciuto io non c’è più?”, ha chiesto. “Ah tesoro mio bello, quanto voglio bene a te, troppo…” è stata la risposta sfuggente di Arisa.

Nemmeno una parola sull’attuale fidanzato, che invece sembrava pronto alle nozze. Lui ha detto di non essere più disposto a sopportare una situazione del genere, e ha spiegato: “Hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, lei si è messa a piangere ma non ha neanche pronunciato il mio nome. Io sono innamorato di lei, le ho regalato un anello importante, il 2 settembre avevamo fissato il matrimonio qui a Roma. Domenica sera, dopo l’intervista, è venuta a casa mia, ero deluso e arrabbiato. Non accetto che non voglia parlare di me in pubblico, ho paura che non abbia del tutto dimenticato il suo ex fidanzato. È rimasta a dormire da me, ma alle 2.30 di notte se n’è andata, con la scusa dei suoi cani, anche se a casa sua ci sono due persone che se ne prendono cura”. Poi ha concluso, in maniera molto chiara: “Per me è finita non torno indietro. Il matrimonio è annullato, mi sono ripreso l’anello”.