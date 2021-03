Arezzo, 14enne muore durante la DAD: accertamenti in corso

Una ragazzina di 14 anni è morta ad Arezzo mentre si collegava in didattica a distanza. Tutti gli accertamenti del caso sono ancora in corso.

Una ragazzina di appena 14 anni è morta in casa a Monterchi, provincia di Arezzo, mentre si trovava in Didattica a Distanza. L’adolescente frequentava il primo anno alla scuola superiore di Sansepolcro, ed è stata colta da un malore improvviso mentre si stava collegando per seguire le lezioni online.

Arezzo, 14enne muore a Monterchi: dramma per l’intera comunità

La ragazza vive sola con la madre di 46 anni, che lavorava come badante mentre la figlia frequentava l’ITC di Sansepolcro. Insegnanti e amici dicono che lei andasse molto bene a scuola, e che stava giusto per collegarsi per seguire la prima lezione online quando è stata colta da un malore improvviso ed è morta dopo pochi minuti. Pare che al momento fosse sola in casa, ma non sono ancora conosciuti i dettagli dell’accaduto.

La madre della vittima era fuori casa per lavoro, ma si è preoccupata non riuscendo ad ottenere risposte dalla figlia per telefono. Ha allora chiesto ad un vicino di andare a controllare come stesse la ragazza, ed è stato l’uomo a fare la drammatica scoperta e ad avvisare per primo la madre. Mamma e figlia erano conosciute nella piccola comunità di Monterchi, dove la donna si era trasferita insieme alla figlia per motivi di lavoro.

I carabinieri di Monterchi sono accorsi sul posto insieme ai colleghi di Sansepolcro. Secondo i primi accertamenti la morte sarebbe stata causata da un malore, ma non si escludono altre ipotesi fino all’arrivo dei risultati dell’autopsia. L’esame verrà eseguito presso l’ospedale della Gruccia a Montevarchi. La morte della 14enne ha sconvolto l’intera comunità.