Amici Specials: nuova lite tra Aka7even e Martina, c’entra Tommaso

Martina e Aka7even tornano a litigare davanti alle telecamere di “Amici”: pare che il cantante non sopporti l’amicizia tra la ragazza e Tommaso.

Martina Miliddi e Luca Marzano (conosciuto con il suo nome d’arte Aka7even) sono stati la prima coppia di Amici di Maria De Filippi di questa edizione. La loro storia, però, non è mai stata semplice: nonostante la ballerina ed il cantante competano in categorie differenti (e quindi non si siano mai trovati uno contro l’altro), la tensione tra loro è sempre stata palpabile.

L’ultimo litigio

Sembrava che ultimamente le cose per i due fossero migliorate: negli ultimi episodi di Amici Martina e Aka7even non sono più stati visti litigare. I fan però hanno avuto una brutta sorpresa: ci sono ore di video di scontri tra i due che semplicemente non sono ancora stati mostrati al pubblico. Sembra, anzi, che le cose siano peggiorate a causa dell’amicizia tra Martina ed un altro ballerino, Tommaso.

Lo scontro più recente è scoppiato proprio durante l’ultima puntata di Amici Specials andata in onda. Maria De Filippi ha fatto sedere tutti gli allievi ed ha chiesto loro chi è il compagno di cui sentirebbero di più la mancanza se dovessero essere eliminati. Marina è sembrata incerta, poi ha fatto il nome di Tommaso, Aka, Rosa e Giulia (sue compagne di stanza). Alla conduttrice però non è sfuggito un particolare: la giovane ballerina ha detto il nome dell’amico ancora prima di quello del fidanzato.

Se inizialmente Aka7even ha fatto finta che la cosa non lo toccasse, la sua delusione si è rivelata più tardi quando l’amico Era ha cercato di tranquillizzarlo. “Ha fatto anche la finta indecisa” ha commentato il cantante, “c’è qualcosa che non va. Sono deluso, è diverso da inca**ato”. Aka ha poi discusso con Martina, che ha cercato di spiegare così il suo comportamento: “un amico è un amico. Se dovesse uscire lui mi si spezzerebbe il cuore, ma completamente. Perché ormai è una parte di me fondamentale. Se dovessi uscire tu mi si spezzerebbe ancora di più il cuore, sei stato una parte fondamentale. Ti ho sempre detto che non ho mai avuto un’amicizia, non ho mai avuto un’amica femmina immagina un amico maschio. Non ho mai avuto una figura del genere, per me è importante. Non ti entra in testa”.