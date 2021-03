Alien, morto Yaphet Kotto: interpretò Parker nel primo film FOTO

In Alien Yaphet Kotto prestò il proprio volto per uno dei personaggi della saga fantascientifica. Ma fu anche un ‘villain’ di James Bond.

Yaphet Kotto, che ha interpretato un cattivo di James Bond in Vivi e lascia morire e ha anche recitato in Alien, è morto all’età di 81 anni.

L’attore ha interpretato Mr Big nel film di Bond del 1973 al fianco di Sir Roger Moore.

Era anche noto per il suo ruolo di tecnico Dennis Parker in Alien.

In una dichiarazione condivisa dalla moglie si legge: “Sono rattristato e ancora sotto shock per la scomparsa di mio marito Yaphet di 24 anni.

“È morto la scorsa notte intorno alle 22.30, ora delle Filippine.

Questo è un momento molto doloroso per me per informarvi tutti i fan, gli amici e la famiglia di mio marito “.

Sua moglie ha detto che anche se ha interpretato un cattivo nei film, era un “vero eroe”.

Ha scritto: “Un brav’uomo, un buon padre, un buon marito e un essere umano decente, molto raro da trovare. Uno dei migliori attori di Hollywood, una leggenda.

“Riposa in pace tesoro, mi mancherai tutti i giorni, il mio migliore amico, il mio rock. Ti amo e sarai sempre nel mio cuore.”

Anche la regista Ava DuVernay ha condiviso un tributo a Kotto.

Ha scritto su Twitter: “Yaphet Kotto. Il preferito di mia madre. È uno di quegli attori che meritava più delle parti che ha ottenuto.

“Ma ha preso quelle parti e le ha rese meravigliose lo stesso. Una stella. Riposate bene, signore.”

RUOLI DA PROTAGONISTA

Kotto ha ottenuto il plauso per i ruoli del primo cattivo di Black Bond – il dittatore Dr. Kananga o “Mr Big” – in “Live and Let Die” del 1973.

Ha ricevuto una nomination agli Emmy per aver interpretato il vero uomo forte dell’Uganda Idi Amin nel film TV “Raid on Entebbe”.

Ha poi interpretato un malvagio xenomorfo come ingegnere navale Dennis Parker nel film horror di fantascienza claustrofobico di Ridley Scott “Alien” nel 1979.

Kotto ha combattuto al fianco di Arnold Schwarzenegger nel thriller distopico del 1987 “Running Man”.

Al culmine della sua fama, ha rifiutato il ruolo del Capitano Picard in “Star Trek: The Next Generation” – una decisione di cui in seguito ha detto di essersi pentito

Gli ultimi anni di Kotto lo hanno visto interpretare il tenente Al Giardello nel cruento procedurale poliziesco televisivo “Homicide: Life on the Street”.

È tornato alla serie “Alien” nel 2014, dando voce al suo personaggio Parker nel videogioco survival horror “Alien: Isolation”.

Sposato tre volte e padre di sei figli, Kotto ha affermato di essere imparentato con la regina Elisabetta II – nominando la sua biografia del 1997 “The Royalty” in omaggio al suo pedigree reale.