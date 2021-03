Alien, morto Yaphet Kotto: interpretò Parker nel primo film FOTO

In Alien Yaphet Kotto prestò il proprio volto per uno dei personaggi della saga fantascientifica. Ma fu anche un ‘villain’ di James Bond.

In Alien Yaphet Kotto prestò le proprie fattezze per interpretare il ruolo del tecnico Dennis Parker. Che purtroppo faceva una brutta fine nella pellicola che segnò l’inizio della saga fantascientifica nel 1979. Ora però arriva la notizia della scomparsa dell’attore, avvenuta a 81 anni di età. Lui era stato anche un cattivo in ‘James Bond – Vivi e lascia morire’, dove impersonò Mr. Big, nemico dell’Agente 007.

Sua moglie, una donna originaria delle Filippine e con la quale era sposato da 24 anni, ha diffuso la notizia della scomparsa di Kotto. “Si tratta di un momento molto doloroso per me, per la famiglia di mio marito e per i nostri amici. Anche se aveva interpretato un cattivo, Yaphet era un vero eroe”.

La donna ricorda il proprio compagno di vita come “un brav’uomo, un buon padre ed un buon marito. Una persona come lui è difficile da trovare. Ed era anche uno dei migliori attori di Hollywood”. Sono tante le personalità del mondo del cinema mondiale che hanno rivolto un ricordo sentito al famoso personaggio di Alien.

Yaphet Kotto veniva anche ritenuto come un interprete che purtroppo aveva raccolto meno di quanto avrebbe effettivamente meritato.

Alien Yaphet Kotto, chi era l’attore hollywoodiano

Ma a lui andava bene anche così. Nel corso della sua carriera ottenne una nomination agli Emmy Awards per la sua interpretazione di Idi Amin nel film per la tv ‘Raid on Entebbe’. Inoltre recitò accanto ad Arnold Schwarzenegger nel thriller distopico del 1987 ‘Running Man’. Al culmine della sua fama, Kotto aveva rifiutato il ruolo del Capitano Picard in “Star Trek: The Next Generation”. Una decisione della quale però si sarebbe pentito, come da lui stesso affermato.

Gli ultimi anni di Kotto lo hanno visto interpretare il tenente Al Giardello nel cruento procedurale poliziesco televisivo “Homicide: Life on the Street”. È tornato alla serie Alien nel 2014, dando voce al suo personaggio Parker nel bellissimo e fortemente evocativo videogioco di genere survival horror ‘Alien: Isolation’. Di famiglia originaria dell’Africa, lui si sposò per tre volte.

La prima con Rita Ingrid Dittman, dal 1962 al 1975. Da lei ebbe tre figli. Nel ’75 sidde si ad Antoinette Pettyjohn, dalla quale ebbe altri due figli. Dopo un secondo divorzio infine si sposò con la filippina Tessie Sinahon dal luglio del 1998. Kotto nella sua autobiografia ufficiale sosteneva anche di avere un rapporto di parentela con la regina Elisabetta.