Alberto Matano, scontro furibondo in diretta con la madre di Fabrizio Corona

Alberto Matano ha sorpreso ieri il pubblico a casa scontrandosi con la mamma del giornalista Fabrizio Corona. Scopriamo che cosa è successo.

Sempre più tensione ieri, lunedì 15 Marzo 2021, durante l’ultima puntata di La Vita in Diretta. Il conduttore Alberto Matano si è scontrato di fronte alle telecamere con la madre del giornalista Fabrizio Corona. Le condizioni di salute mentale dell’uomo si stanno aggravando, sotto l’occhio incredulo di tutti i suoi follower. Scopriamo insieme come sta adesso Corona e che cosa è accaduto in studio ieri sera.

Le condizioni psicofisiche attuali di Fabrizio Corona si aggravano ogni giorno sempre di più. A rendere nota la notizia è stata una dei suoi legali, Cristina Morrone, l’avvocatessa che collabora con Ivano Chiesa. La donna, tramite un post su Instagram pubblicato sul profilo di Corona, ha aggiornato i follower sullo stato di salute del giornalista, dopo averlo incontrato all’ospedale Niguarda di Milano.

Sembrerebbe che Corona abbia tentato nuovamente di autoinfliggersi dei danni fisici. “Fabrizio ha di nuovo tentato di farsi del male, questa volta utilizzando una biro con cui si è colpito di nuovo alle vene delle braccia.” si legge sul profilo social del giornalista. “L’avvocato Morrone ha trovato Fabrizio Corona in condizioni psicofisiche debilitate e preoccupanti, decisamente peggiori ai giorni scorsi. La situazione verrà ovviamente monitorata, ma non possiamo nascondere la nostra angoscia“. La madre di Fabrizio, Gabriella, ha confermato l’accaduto, intervenendo ieri nell’ultima puntata di La Vita in Diretta, all’interno della quale si è scontrata con il conduttore.

Alberto Matano si scontra in diretta con Gabriella, madre di Fabrizio Corona

Durante la puntata di ieri, lunedì 15 Marzo 2021, di La Vita in Diretta, Alberto Matano ha dichiarato che il giornalista Fabrizio Corona sta continuando, da oramai 4 giorni a questa parte, con lo sciopero della fame e della sete. In seguito ha inoltre aggiunto che la sorveglianza ospedaliera è stata aumentata al fine di monitorarlo più efficacemente. A quel punto è intervenuta la madre del giornalista, Gabriella, con la quale il conduttore si è scontrato. “Continua a non mangiare e non bere e a volersi fare male. Mio figlio ha sbagliato, è vero. Però ha pagato troppo. Ora se me lo ammazzano no. Io sono disposta ad andare in carcere al suo posto.” ha dichiarato la donna di fronte alle telecamere. Poi ha continuato: “Da molti anni è stata dichiarata la grave malattia psichiatrica di Fabrizio tramite tantissime perizie. Lo ha stabilito poi un anno e mezzo fa il giudice di Sorveglianza, nel 2019″. E ancora: Tutte le relazioni dicono che mio figlio non può stare in carcere per la sua malattia. Questi giudici non hanno ritenuto vere tutte le perizie di tutti professionisti che sono molto dispiaciuti. Non lo accetto. E mi ribellerò finché avrò vita”.

Gabriella ha proseguito con il suo discorso, di fronte agli occhi di Alberto Matano. “Fabrizio non è normale, avete idea delle cavolate che ha fatto?”. Poi ha sganciato la bomba, quella che ha fatto sussultare il conduttore. “Hanno deciso di farlo fuori, se muore lo avranno sulla coscienza i magistrati“. A quel punto l’uomo è intervenuto, esprimendo il suo dissenso. “Noi comprendiamo il dolore di una madre ma attenzione quando diciamo che i magistrati avrebbero sulla coscienza determinate cose. Noi dobbiamo rispettare la legge, le sentenze vanno rispettate e dobbiamo ribadire questo”. La tensione è schizzata alle stelle, e Gabriella ha ribattuto ulteriormente. “Non è vero, le sentenze ingiuste non vanno rispettate.” ha concluso secca.