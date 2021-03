Vite al limite, l’incredibile storia di Mercedes: com’era e com’è oggi

La storia di Mercedes Cephas ha letteralmente tenuto incollati allo schermo gli spettatori di Vite al limite. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Era il giorno 8 luglio 2019 quando su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andava in onda in prima tv la diciottesima puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Mercedes Cephas. Conosciamo più da vicino la storia di questo personaggio rimasto tra i più memorabili del programma.

Mercedes Cephas prima e dopo Vite al limite

Il dottor Nowsaradan si è trovato di fronte a una donna che nonostante il suo imponente peso ha mostrato una grande resistenza al programma di dimagrimento, riuscendo a perdere solo pochissimo di ciò che si prefiggeva e precludendosi così l’operazione bariatrica. Mercedes Cephas, 39 anni, vive a Cincinnati in Ohio e all’inizio del suo percorso pesa ben 350 kg. Durante i mesi della cura con il dottor Nowsaradan ottiene scarsissimi risultati, perdendo solo 37 kg per arrivare a 313 chilogrammi. Il suo comportamento non le costerà la sospensione dal programma, ma non le poterà neppure grandi frutti.

Mercedes stava lottando con l’obesità, ma anche con un grave linfedema che portava a un accumulo smodato di liquidi nelle sue gambe. Una situazione molto pericolosa per il corpo e per gli organi interni, cuore compreso. E una situazione che andava peggiorando per via della sua dipendenza smodata dal cibo. La poveretta era stata violentata dal padre e sicuramente questo ha influito molto sulla sua condizione e sulla sua psicologia.

Dopo dodici mesi senza alcun risultato o quasi, Mercedes ha lanciato una campagna di raccolta fondi per sostenere i costi dell’operazione. Non pare che stia avendo grosso successo, però mai dire mai. Com’è andata a finire? Il prossimo appuntamento con l’episodio su Mercedes Cephas è previsto per lunedì 15 marzo 2021 alle ore 23.05 su Real Time (canale 31 DTT): ne scopriremo sicuramente di più.

