Ferdinando Guglielmotti, chi è il visconte che sbarca all’Isola dei Famosi

Il Visconte Ferdinando Guglielmotti è colui che, tra i partecipanti de L’Isola dei Famosi, ha attirato di più l’attenzione: conosciamolo.

Inizia questa sera la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021: il reality (dove i concorrenti, tutti personaggi molto conosciuti nel panorama italiano) verrà condotto per la prima volta da Ilary Blasi. La conduttrice, che ha già lavorato in format come quello del Grande Fratello Vip, ha ammesso che con i partecipanti dell’Isola avrà un approccio più materno. Secondo la Blasi, infatti, mentre i concorrenti della casa del Grande Fratello hanno tutte le comodità necessarie, quelli dell’Isola dei Famosi avranno bisogno di qualche incoraggiamento in più.

Il Visconte

Quest’anno il gruppo di famosi sull’Isola pare ben variegato: ci sarà uno youtuber (Awed), una no-vax di cui si è già molto sentito parlare in queste settimane (Daniela Martani), un allenatore di calcio e persino un Visconte. Certo, se si pensa a qualcuno con questo titolo si immagina un bel palazzo con tutti gli agi necessari e non un’isola dove si è fortunati se si ha un cocco per cena. Ferdinando Guglielmotti (conosciuto appunto che come Visconte Guglielmotti) ha deciso però di mettersi in gioco.

Leggi anche -> Awed, chi è lo youtuber de L’isola dei Famosi: età, video, foto, carriera, curiosità

Ferdinando Guglielmotti è un imprenditore: dopo essersi laureato in giurisprudenza (ed essersi anche iscritto all’albo), l’uomo ha infatti capito che la carriera da avvocato non gli piaceva, ed ha cambiato strada. Il Visconte si dedica ormai da anni all’azienda di famiglia, Mamma Maremma: a quanto pare ha vinto anche numerosi premi per i suoi prodotti caseari.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

“Visconte” però non è solo un soprannome: la famiglia di Guglielmotti è davvero nobile. Il titolo, infatti, deriva da Fra Alberto Guglielmotti (uno dei teologi e storici italiani più illustri dell’800). Della vita privata dell’imprenditore in realtà si sa poco, ma senza dubbio l’uomo si farà conoscere meglio una volta arrivato sulla rovente spiaggia dell’Isola dei Famosi.