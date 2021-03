Vera Gemma, chi è la figlia del grande Giuliano Gemma: la sua storia

Tra i tanti partecipanti a questa edizione de L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi, anche l’attrice Vera Gemma sarà una naufraga

Vera Gemma è un’attrice italiana, nata a Roma nel 1970 dal primo matrimonio del grande attore Giuliano Gemma (scomparso nel 2013), con Natalia Roberti. Figlia d’arte, Vera Gemma cresce respirando l’aria dei set cinematografici, su cui il padre la portava. Inizia così la sua carriera da attrice giovanissima: nel 1978, infatti, recita al fianco del padre nel film Il grande attacco. Gli anni della sua giovinezza sono abbastanza burrascosi, dividendosi tra Parigi e Los Angeles, dove faceva la spogliarellista. Vera Gemma, dopo il suo debutto attoriale nei primi anni Novanta inizia a lavorare a diversi film, tra cui La sindrome di Stendhal (1996) e Il cartaio (2004), entrambi diretti da Dario Argento. Oltre al lavoro sul grande schermo, l’attrice si è dedicata anche alla televisione, partecipando a serie televisive quali Le ragazze di piazza di Spagna (1998). Da questa sera la vedremo nelle vesti di naufraga nel programma televisivo L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi.

La storia di Vera Gemma

Ma com’è arrivata la figlia di Giuliano Gemma sull’Isola più conosciuta d’Italia? Vera gemma non è nuova ai reality show: infatti, nel 2005 aveva partecipato come concorrente Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti. Successivamente la figlia di Giuliano Gemma, nonché grande amica di Asia Argento, aveva preso parte a un altro reality show: Pechino Express. Ed è proprio tramite quest’ultimo che è stata messa in contatto con L’Isola dei Famosi, visto che parte della produzione è la stessa. L’attrice aveva dimostrato già durante il reality show di Costantino della Gherardesca di essere una donna tutto pepe e, proprio per questo motivo, i produttori del reality condotto dalla Blasi l’hanno voluta con sé. Questa sera vedremo se Vera Gemma tirerà subito fuori gli artigli, ancorando così gli spettatori allo schermo.

