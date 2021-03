Vanessa Incontrada, lei si mostra al naturale ed incanta tutti FOTO

Sontuosa e radiosa, Vanessa Incontrada risplende come in un dipinto del Botticelli. L’attrice è uno spettacolo per gli occhi.

Vanessa Incontrada, lei è così. E ce lo fa sapere con poche ma efficaci parole. “Io sono questa”, scrive l’attrice spagnola per parte di madre. Lei è bellissima con quel solito sorriso che vediamo da anni in televisione. L’aspetto della 42enne originaria di Barcellona e che da tempo si è stabilita a Follonica, in provincia di Grosseto, ci illumina con il suo sorriso sin dal 1998.

In quell’anno lei prese parte al programma ‘Super’, su Italia 1, una versione moderna – per l’epoca – del ben noto ‘Superclassifica Show’. Poi si è alternata tra Mediaset e la Rai, decollando nel contempo anche con l’attrice. Tante sono anche le serie televisive ed i film per il cinema ai quali ha partecipato, oltre a numerosi programmi per il piccolo schermo.

Ma in tempi recenti Vanessa Incontrada ha fatto parlare di sé – e nel bene – per avere fatto da scudo a tutti coloro che sono vittima di discriminazioni da body shaming. La famosa copertina per il mensile ‘Vogue’ di settembre 2020 ce l’aveva mostrata senza veli e completamente al naturale.

Vanessa Incontrada, ci vorrebbero più persone come lei

Priva anche di filtri e modifiche come spesso accade con le foto delle celebrità. Davanti agli occhi di noi tutti si presentava una donna dalla bellezza burrosa, come era nei canoni del Rinascimento. Una donna tremendamente bella e per la quale provare nient’altro che profonda ammirazione.

Ed anche profonda gratitudine, per avere messo in discussione sé stessa allo scopo di rendere il mondo un posto migliore. Infatti pensate a quanto tutto sarebbe più bello se non esistessero le discriminazioni. E se non ci fossero persone che seminano l’odio contro gli altri.

Grazie alla Incontrada, in tanti hanno aperto gli occhi su questioni importanti. Intanto lei ci fa questo bel regalo, con quel sorriso che è la cosa più bella che certamente potremo ammirare oggi.