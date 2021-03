Avete mai visto il figlio di Roberto Ciufoli? Chi è Jacopo Rosso Ciufoli

All’interno della famiglia Ciufoli la passione per il cinema scorre potente: anche Jacopo Rosso Ciufoli lavora nell’industria cinematografica

Per chi non lo conoscesse, Jacopo Ciufoli è il figlio dell’attore comico italiano, nonché uno dei prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi: Roberto Ciufoli (Roma, 1960). Nato a Roma il 7 settembre 1995, Jacopo Rosso Ciufoli (questo è il suo nome sui social) dice di avere una grande passione per i viaggi, che gli ha permesso di essere testimone e di vivere una in vasta gamma di contesti diversi. Durante queste sue esperienze, ha incontrato persone tra le più variegate, che hanno contribuito alla sua crescita personale. Jacopo vive a Londra ed è un produttore creativo freelance: si occupa principalmente dei creare video musicali, film (principalmente cortometraggi) e fashion film.

Jacopo Rosso Ciufoli: un talento vero

In qualità di produttore indipendente, Jacopo Rosso Ciufoli ha sviluppato diversi progetti di cortometraggi e film di moda in Italia, Francia, Florida, Corea del Sud e in particolar modo nel Regno Unito. Il suo profondo interesse per la scrittura creativa, il cinema e il teatro gli hanno dato la possibilità di lavorare su diversi progetti di sceneggiatura. Jacopo è anche co-autore del pezzo teatrale Tipi. Ha anche lavorato alla traduzione e all’adattamento di The Man Jesus di Matthew Hurt, realizzato da Simon Callow nel Regno Unito. Nel 2019 ha fondato la casa di produzione Intervallo, un progetto personale che vorrebbe sviluppare poi negli anni a venire. Jacopo ha deciso di sfondare nel mondo del cinema stando dietro la macchina da presa, a differenza del padre che ha preferito starvi davanti. Nonostante questa differenza, il figlio di Roberto Ciufoli sta realizzando progetti interessanti. Intenzionato a portare avanti questo suo sogno, molti dei suoi lavori possono essere trovati su Vimeo. Il suo più recente film, La Bonne Aventure (Vaderetro), lo vede impegnato con la casa di produzione Borotalco e mostra i momenti salienti della Fashion Week di Milano 2021.

La Bonne Aventure – Vaderetro FW 21 (Milan Fashion Week) from Jacopo Rosso Ciufoli on Vimeo.

