Theodora Bugel è la bellissima donna che da anni è al fianco del noto attore, comico e regista italiano Roberto Ciufoli. Sembra essere molto riservata anche se spesso insieme a suo marito ha preso parte a varie trasmissioni tv. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Theodora Bugel

Sulla biografia di Theodora Bugel non abbiamo purtroppo informazioni. Non si conosce la sua data di nascita né il suo segno zodiacale: sappiamo solo che vanta origini francesi e che nella vita svolge la professione di arredatrice e imprenditrice, dunque non fa parte del mondo dello spettacolo.

Per il resto, Theodora Bugel vive e lavora a Roma con a sua famiglia ma non è dato sapere esattamente dove. Lei e Roberto Ciufoli hanno convissuto per sette anni prima di convolare a nozze, come lo stesso comico raccontò al settimanale Di Tutto: “Perché non festeggiamo la crisi del settimo anno con un bel matrimonio? E così è stato!”. Il 23 agosto del 2016 è nato anche il loro primogenito, che hanno chiamato Romeo. Theodora Bugel ha anche un profilo su Instagram, ma al momento è impostato in modalità privata.

Durante un’ospitata con il marito nel salotto televisivo di Domenica Live condotto da Barbara D’Urso, Theodora Bugel ha raccontato che il segreto del loro successo come coppia è il seguente: “Sono di origine francese , lo sopporto perché non capisco tutto quello che dice”. La donna non ha mai nascosto di essere ricorsa alla fecondazione assistita in Spagna per avere Romeo.