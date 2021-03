Il primo provino di Elisa Isoardi, aveva 19 anni: tutti senza parole VIDEO

Una Elisa Isoardi straordinariamente bella ed anche molto spigliata faceva così la propria apparizione nel tentativo di diventare famosa.

Elisa Isoardi si presentava così a 19 anni. Da un estratto della trasmissione ‘Matricole’, risalente al 2010, la conduttrice televisiva piemontese si mostrava bella come pochissime. Alta, vestita molto semplicemente con un top ed un paio di jeans tali comunque da esaltarne il fisico slanciato da modella, lei forniva una breve descrizione di sé.

Il tutto con una scioltezza ed una disinvoltura che spiegano poi alla perfezione quella che poi sarebbe stata la sua carriera. Era il 2001 quando la presentatrice tv, nata a Cuneo il 27 dicembre 1982, spiegava di avere studiato recitazione a Roma appena qualche anno prima.

Da 16enne si trasferì nella Capitale per frequentare una apposita scuola, con un percorso durato un biennio. Poi nel 200o ha partecipato a ‘Miss Italia’ in quella edizione, ottenendo la fascia di Miss Cinema. Poi si è trasferita a Milano per lavorare nel settore della moda, dall’alto di un fisico da 1,78 cm di altezza.

Quelle magnifiche fattezze lei le conserva ancora oggi che non è più quella ragazzina lì. La Isoardi è una donna fatta e formata, che però conserva quella gioia innata tipica degli adolescenti.

Elisa Isoardi, una carriera al top ormai da oltre 20 anni

‘Matricole’, all’epoca condotto da Nicola Savino, mostra Elisa Isoardi nel mentre si cimenta in un balletto improvvisato. Lei dimostrava già da allora di saperci fare, di essere spigliata il giusto per sfondare. Ed infatti il suo curriculum parla per lei. Prima de ‘L’Isola dei Famosi’ datata 2021, la piemontese ne ha fatte di esperienze significative.

Su tutte si ricordano le conduzioni di ‘UnoMattina’ dal 2011 al 2014 e de ‘La Prova del Cuoco nei due bienni 2008-2010 e 2018-2020). Senza contare i tanti altri programmi nei quali è apparsa, la stragrande maggioranza delle volte nelle vesti principali di conduttrice. E tutti su Rai 1.

La bella Elisa è stata anche in Radio, su Rai Radio 2, nel 2009 e nel 2011 con due distinti programmi. Inoltre ha pubblicato tre libri a tema gastronomico, essendo molto ferrata in cucina non solo per ‘La Prova del Cuoco’.