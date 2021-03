Pietro Delle Piane, la ‘Fascino’ di Maria De Filippi lo denuncia FOTO

La società di produzione che lavora a stretto contatto con Mediaset va per le vie legali nei confronti di Pietro Delle Piane, il motivo.

Pietro Delle Piane, famoso per la lunga relazione intrattenuta con Antonella Elia (che lo ha perdonato dopo alcune reciproche incomprensioni) viene citato in giudizio dalla Fascino PGT. La società di produzione di Maria De Filippi, alla base di diversi programmi di successo di Mediaset, contesta quelle che sono le affermazioni fatte dallo stesso Pietro a ‘Live – Non è la D’Urso’ in merito alla partecipazione sua e della Elia a ‘Temptation Island’.

Il reality è prodotto dalla stessa Fascino. Molto duro il comunicato emesso da quest’ultima, che a Delle Piane contesta la seguente affermazione: “A ‘Temptation Island’ ho solo recitato una parte, un ruolo. Si trattava di uno show e non della vita reale”.

Cosa che alla società di produzione non è andata giù, in quanto queste dichiarazioni del fidanzato di Antonella Elia, esclamate nella serata di domenica 14 marzo 2021, possono ledere la credibilità dello stesso ‘Temptation Island’. “Fascino PGT ha dato incarico ai propri legali di agire nelle sedi opportune allo scopo di tutelare la propria immagine”.

Pietro Delle Piane, la dura reazione della Fascino: “Parole gravemente lesive”

Il comunicato contro il fidanzato di Antonella Elia continua. “La società Fascino si dichiara dispiaciuta nel dover dare mandato ai propri legali nei confronti del signor Pietro Delle Piane ma lo ritiene necessario a difesa del proprio lavoro e nel sacrosanto rispetto del numeroso pubblico che segue il programma”.

Inoltre c’è una considerazione finale che racchiude tutto il proprio stupore per queste parole del tutto inaspettate. “Rimane lo stupore di vedere per l’ennesima volta tutto questo all’interno di programmi Mediaset con per altro tardive precisazioni arrivate solo dopo aver appreso dell’imminente denuncia”. Difatti Delle Piane è tornato su quanto gli viene contestato, fornendo ulteriori spiegazioni in merito.