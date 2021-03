Paul Gascoigne, i gravi problemi con l’alcol sono superati? Cosa accadrà all’Isola

Paul Gascoigne è uno dei concorrenti dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi. Che cosa accadrà durante il reality?

L’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi si prospetta sempre più interessante. Numerosi concorrenti sono pronti a sorprendere ed intrattenere il pubblico all’interno del celebre e seguitissimo reality show. Tra i membri del cast è comparso anche Paul Gascoigne, lasciando di stucco i telespettatori. Il famoso calciatore parteciperà alla trasmissione e tutti si chiedono se sia riuscito o meno a superare i suoi problemi di alcol. Leggiamo insieme come sta oggi l’uomo e che cosa accadrà sull’Isola.

Leggi anche->Riparte “L’Isola dei famosi” e spunta il nome di Paul Gascoigne

Gascoigne sarà dunque a partire da oggi, lunedì 15 Marzo 2021, uno dei naufraghi che proveranno a conquistare il celebre reality show. Il calciatore, conosciuto in tutto il mondo per il suo genio e per la sua vita spericolata, ha dovuto negli ultimi anni fare i conti con i suoi gravi problemi di alcolismo. I telespettatori sono al momento tutti curiosi di scoprire come l’uomo se la caverà all’Isola e se è davvero riuscito ad allontanarsi definitivamente dalla sua dipendenza.

Leggi anche->Gascoigne confessa: “Vado all’Isola dei Famosi, l’alcolismo sconfitto con la chirurgia”

Paul ha recentemente rilasciato un’intervista per il Mirror, dichiarando di essere riuscito a risolvere i suoi problemi di alcolismo. L’uomo, per farlo, si è sottoposto ad una delicatissima e costosissima operazione che gli impedisce di bere un’eccessiva quantità di alcol. “Mi sono sottoposto ad un intervento in Australia quasi due anni fa: mi hanno cucito all’interno dello stomaco dei pellet che creano un dolore fortissimo se bevo troppo. Posso bere un bicchiere di vino o una birra, ma se esagero o se assumo droghe o superalcolici, nel mio organismo si scatena un dolore lancinante“. Infine ha aggiunto: “Ho speso circa 20mila sterline ma ne è valsa la pena“.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Paul Gascoigne: l’Isola dei Famosi dopo la fine dell’incubo

Sembrerebbe dunque che Paul Gascoigne sia riuscito finalmente a mettere un freno ai suoi eccessi, trascinandosi fuori dallo spiraglio di dipendenza da alcol dentro al quale era finito. L’uomo sarà adesso uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021 ed è pronto più che mai a far sì che il reality show sancisca ufficialmente la sua vittoria contro l’alcolismo. I telespettatori non vedono l’ora di vederlo in azione di fronte alle telecamere e di scoprire che cosa avrà in serbo per noi.