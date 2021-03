Oscar 2021: candidata Laura Pausini, due nomination per Pinocchio

Le candidature agli Oscar 2021, buone notizie per l’Italia: candidata Laura Pausini, due nomination per Pinocchio di Garrone.

Ancora una grande soddisfazione per la cantante Laura Pausini, fresca vincitrice di Golden Globe e sicuramente l’artista musicale italiana più amata al mondo, capace di vendere ormai non solo in America Latina. La canzone “Io Sì” da “La vita davanti a sé” di Edoardo Ponti ha ottenuto infatti la nomination all’Oscar come miglior canzone originale.

“Sono così onorata di rappresentare l’Italia in una delle cerimonie più importanti dell’industria dell’intrattenimento mondiale”, sono state le prime parole a commento della nomination ottenuta da parte di Laura Pausini. Si tratta del primo brano cantato completamente in italiano ad aver vinto il Golden Globe e ora addirittura candidato a vincere quella che è la statuetta più importante.

Laura Pausini e Pinocchio: le nomination italiane agli Oscar 2021

La cantautrice nata a Solarolo, frazione di Faenza, in provincia di Ravenna, il 16 maggio 1974 si toglie dunque un’altra soddisfazione enorme per questo brano inserito nel film interpretato da Sophia Loren. La canzone è nata dopo la collaborazione di Diane Warren, Laura Pausini e Niccolò Agliardi. Ospite come guest star della seconda serata di Sanremo 2021 ed in generale di tutto il Festival, la cantante romagnola non ha nascosto le lacrime e l’emozione per quello che è riuscita sinora a ottenere con questo brano.

“Ora sapere che sono nominata agli Oscar va oltre qualunque desiderio o aspettativa potessi sognare”, ha chiosato sui social network Laura Pausini. Ma per l’Italia agli Oscar arrivano altre nomination e altre soddisfazioni: in particolare, Pinocchio, il film di Matteo Garrone ispirato alla favola di Claudio Collodi, è stato nominato per i costumi di Massimo Cantini Parini e il trucco. Escluso invece dalla cinquina dei migliori documentari Notturno di Gianfranco Rosi. Un po’ di delusione, dunque, per il cineasta e documentarista italiano.