Oroscopo martedì 16 Marzo 2021: cosa dicono oggi le stelle?

La metà della settimana sti sta lentamente avvicinando. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di martedì 16 Marzo 2021.

Marzo ha finalmente superato la metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? Nuovi amori e incontri fortunati s’intravedono all’orizzonte? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di martedì 16 Marzo 2021.

Martedì 16 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La giornata di oggi si prospetta per voi decisamente intensa ma tutto sommato positiva. Dovrete rimboccarvi le maniche per raggiungere i vostri scopi e per non cedere alla distrazione. Attenzione ai legami con gli amici più cari, cercate di non trascurarli.

Toro. Le prossime ore si prospettano per voi decisamente proficue, soprattutto per quel che riguarda il punto di vista economico. Alcuni affari potrebbero andare in porto e voi fareste meglio a tenervi pronti a cogliere i frutti di tutto il vostro duro lavoro.

Gemelli. Durante la giornata di oggi potreste annoiarvi un po’ più del dovuto. Cercate di approfittare dei momenti vuoti per organizzare le vostre prossime mosse e fissare nuovi obiettivi. Attenzione alla distrazione, non tenete troppo la testa tra le nuvole!

Cancro. La Luna sarà dalla vostra parte durante la giornata di oggi e vi darà una grossa spinta per quel che riguarda l’amore e le relazioni. Prestate attenzione alla salute, sia fisica che mentale, e cercate di non trascurare il vostro benessere e la vostra persona.

Leone. Un po’ di tensione s’intravede all’orizzonte per quel che riguarda la giornata di oggi. Dovrete prestare massima attenzione al rapporto con il capo e con i colleghi e cercare di non dare troppo in escandescenza di fronte ad un drastico cambiamento di programma.

Vergine. Le prossime ore si prospettano per voi decisamente tranquille ed equilibrate. Via libera finalmente in amore e cielo sereno anche sul lavoro. La salute sarà ottima e voi avrete tutta la serenità necessaria per affrontare la giornata passo dopo passo.

Bilancia. Durante la giornata di oggi saranno favoriti i rapporti e le relazioni, perciò tenetevi pronti a trascorrere qualche ora in compagnia e in allegria. Cercate però di non accantonare troppo i vostri doveri e di non lasciare del lavoro arretrato.

Scorpione. La parola d’ordine della giornata di oggi sarà senza dubbio pazienza. Cercate di rimanere distanti dai litigi e dalle discussioni, specie se inconcludenti. Non trascurate gli amici, trascorrere del tempo con loro vi aiuterà a tenere alto l’umore.

Sagittario. Durante la giornata di oggi fareste meglio a rimboccarvi le maniche e recuperare tutto il lavoro che avete lasciato in sospeso. Molto probabilmente inizierete ad accusare i colpi della stanchezza, perciò stringete un po’ i denti.

Capricorno. La Luna sarà dalla vostra parte anche durante la giornata di oggi e vi aiuterà ad affrontare tutti gli ostacoli con l’energia necessaria. Puntate tutto su di voi e sul vostro istinto senza alcun timore, non sbaglierete nemmeno un colpo.

Aquario. È in arrivo un po’ di malumore per voi per quel che riguarda la giornata di oggi. Qualche tensione in famiglia potrebbe rallentarvi e mettervi addosso della malinconia. Cercate di pensare positivo e di affrontare i piccoli inconvenienti con leggerezza.

Pesci. La giornata di oggi si prospetta per voi un po’ altalenante. Molto probabilmente vi ritroverete a fare i conti con i vostri pensieri e con le vostre paure. Cercate di rimandare a domani il più possibile e di riflettere per bene sulle vostre prossime mosse.

