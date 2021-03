MurielXo, chi è l’influencer youtuber: età, foto, vita privata, social, video

Lei è un personaggio molto positivo e che fa del bene agli altri: MurielXo rende i social un posto migliore con tutte le cose importanti che fa.

MurielXo, chi è la amatissima personalità del web. Originaria di Roma, lei è una 24enne star dei social, che ha costruito il proprio successo a partire da YouTube. Il suo vero nome è Muriel Elisa De Gennaro ed i primi approcci con la rete risalgono al 2012, quando non era ancora maggiorenne.

Allora lei si divertiva a caricare video, una cosa che poi le ha conferito man mano la popolarità. Lei tratta di tematiche che riguardano la bellezza ma anche situazioni più profonde ed importanti, quali l’inclusività.

Lei stessa ad esempio ha affermato in un video di essere attratta anche dalle donne. Uno dei video che più hanno riscosso successo riguardano il come fare coming out con i propri cari. Una situazione che tarpa le ali a diversi che si trovano nella situazione di volere dire a tutti della propria situazione.

E che comprensibilmente può risultare difficile, visto che la società è sempre pronta a dare giudizi, spesso dall’alto del niente. Dalla metà del 2018 è fidanzata con Ethan, un uomo che ha compiuto un percorso di transizione dopo essere nato femmina. Il cambiamento è motivato dal fatto che Ethan non si sentiva ciò che la natura aveva riservato lui.

Prima di stare con Ethan, la influencer si era fidanzata con una certa Viviana. Per quanto riguarda MurielXo, lei si distingue anche per le abilità canore non proprie a tutti.

MurielXo, una esistenza votata alla difesa di chi è discriminato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ✧MURIEL✧ (@murielxo)

In tali vesti ha pubblicato ‘Blu’, un EP, nel 2019. E si è esibita su diversi palchi sia in Italia che all’estero. Ma lei è prima di tutto una attivista in favore della comunità LGBT, una cosa che ha preso a cuore non solo perché la riguarda in prima persona. Sul conto di Muriel sappiamo che è molto legata alla madre Marzia ed al fratello più piccolo, Diego.

Ha invece perso prematuramente il padre in tenera età. Ne ha omaggiato la memoria facendosi tatuare una rosa blu, cosa che fa pensare a come anche il suo EP possa essere con tutta probabilità una dedica al compianto papà.

Tantissimi giovani ed anche meno giovani la amano anche per essere sempre in piena linea contro odiosi fenomeni quali il body shaming (il dileggiare qualcuno per l’aspetto fisico, n.d.r.) ed il bullismo.

Esperienze che tra l’altro lei ha vissuto sulla sua stessa pelle. Lei è presente anche su Instagram – dove ha quasi 300mila followers – TikTok, Instagram e Facebook.