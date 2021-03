Mirko Casadei, chi è il figlio di Raoul Casadei: età, carriera e vita privata

By

Conosciamo meglio Mirko Casadei: età, carriera e vita privata del figlio del compianto Raoul Casadei, scomparso di recente.

Sabato mattina, dopo una lotta durata un paio di settimane, il re del liscio Raoul Casadei si è spento all’ospedale Bufalini di Cesena. Il famosissimo direttore d’orchestra ha contratto il covid-19 e le sue condizioni di salute si sono deteriorate rapidamente, costringendo i medici ad intubarlo e a sperare per il meglio. Purtroppo le speranze di tutti si sono infrante il 13 marzo 2021, quando il suo cuore ha smesso di battere ed i medici si sono visti costretti a dichiararne il decesso.

Da 20 anni ormai, Raoul aveva lasciato il suo posto alla guida dell’Orchestra Casadei, un ruolo che aveva ereditato dallo zio Secondo e grazie al quale aveva ottenuto il successo nazionale e internazionale. Grazie Raoul le orchestre di liscio romagnolo divennero di moda negli anni ’70 ed un genere musicale prima confinato all’Emilia Romagna divenne di successo anche al di fuori dei confini regionali.

Mirko Casadei, chi è il figlio del famosissimo e compianto Raoul

Già a partire dagli anni ’80, Raoul aveva deciso di non esibirsi più sul palco, preferendo guidare l’attività artistica e imprenditoriale della sua orchestra da dietro le quinte. Nel 2000, poi, Casadei ha deciso di ritirarsi del tutto dall’attività, lasciando spazio e ruolo al figlio Mirko. Una tradizione, quella della famiglia Casadei, che il giovane Mirko ha deciso di portare avanti con uno spirito differente. Sapeva, infatti, che per rinnovare il successo era necessario reinterpretare i brani classici in chiave moderna.

Per farlo ha cambiato buona parte dei musicisti che la componevano ed ha deciso anche di rinnovare il nome della band per sottolineare questo cambiamento. Sotto la sua guida, infatti, la storica orchestra romagnola ha assunto il nome di Mirko Casadei Beach Band. In questi 20 anni, Mirko ha collaborato con grandissimi nomi della scena italiana e internazionale.