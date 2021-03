Dai primi giorni di marzo, c’è Martina Crocchia campionessa a L’Eredità: cosa sapere su di lei, sette volte alla Ghigliottina.

39 anni compiuti lo scorso 9 marzo, festeggiati proprio da campionessa in carica al quiz show ‘L’Eredità’, il più longevo della televisione italiana, Martina Crocchia dal primo marzo è presenza fissa degli studi del programma condotto da Flavio Insinna. L’abbiamo vista resistere a diversi assalti, primo tra tutti quello di Yuri, che l’ha battuta tre volte al Triello e se ne è poi tornato a casa con oltre 90mila euro.

Non è stata invece altrettanto fortunata Martina Crocchia, ballerina e istruttrice di pole dance, oltre che modella, proveniente da Roma. La giovane donna in due settimane di permanenza nel quiz show è arrivata ben otto volte al gioco finale della Ghigliottina, ma comunque non è riuscita nell’impresa di vincere grandi somme.

Quanto ha vinto finora Martina Crocchia a L’Eredità?

Addirittura in un paio di occasioni, si è portata dietro cifre importanti, come ad esempio 250mila euro e ha ottenuto un solo dimezzamento. Purtroppo però non ha poi indovinato la parola misteriosa. Fatto sta, che soltanto nella puntata di venerdì 12 marzo per lei al quinto tentativo alla Ghigliottina è arrivata la soluzione giusta. Ma è avvenuto dopo molti dimezzamenti, per cui alla fine il montepremi totale vinto è stato di 14.375 euro.

La campionessa del quiz show ha conquistato con la sua bravura il pubblico e qualcuno osserva su Twitter: “Anche stasera come ogni sera: si tifa Martina. Appena non arriverà al triello smetterò di vedere L’Eredità”. Tanti fanno insomma apprezzamenti sulla sua bravura, ma anche sul suo aspetto fisico. Infatti, in queste ultime puntate, tanti su Twitter le fanno i complimenti e la giovane campionessa è adesso anche diventata quasi un sex symbol per gli appassionati del programma e non solo.