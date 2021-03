Màkari, dove è girata la nuova fiction Rai: la location delle riprese

La nuova fiction di Rai Uno “Màkari” inizierà questa sera: scopriamo la trama e dove verranno girate le riprese.

Questa sera (15 marzo) sarà possibile vedere la prima puntata di Màkari, la nuova fiction di Rai Uno ispirata ai gialli scritti da Gaetano Savatteri. Il protagonista della serie è Saverio Lamanna (interpretato da Claudio Gioè). L’uomo è un giornalista e portavoce del sottosegretario al Ministero dell’Interno: in seguito ad un errore, però, Saverio Lamanna perde il lavoro ed è costretto a lasciare Roma per tornare a casa in Sicilia.

Una volta arrivato a Màkari, dove si trova la vecchia casa di famiglia, l’uomo si interessa ad alcuni omicidi e riscopre la sua vecchia passione: la scrittura. Insieme allo stravagante amico Peppe Piccionello, quindi, Saverio inizia una nuova carriera come scrittore-investigatore. Ovviamente non sarebbe una fiction italiana senza l’amore: così arriva Suleima, che da Firenze si trasferisce per l’estate in Sicilia.

Una location stupenda

Dopo la fine di Montalbano, e dopo il successo che la fiction ha portato ai luoghi dove è stata girata (tra cui Noto, Mascalippa, Comiso e Punta Secca), si ritorna in Sicilia. Màkari, infatti, è stata girata tutta tra San Vito Lo Capo, la Riserva Naturale Orientata de Lo Zingaro a Scopello, Trapani e Palermo. C’è già chi spera su un forte ritorno d’immagine, così che in questo momento difficile i turisti decidano di riscoprire la Sicilia. Alcune scene inoltre sono state realizzate in uno dei centri più famosi dell’isola, Castellammare del Golfo: il posto è conosciuto per i suoi faraglioni di Scopello e per la baia di Guidaloca.

Màkari è divisa in quattro puntate. Questa sera andrà in onda “I colpevoli sono matti”, prima puntata della fiction, in cui si conosceranno tutti i personaggi principali. La seconda puntata si chiama “La regola dello svantaggio” e si potrà vedere su Rai Uno il 16 marzo. La terza puntata, “È solo un gioco”, è prevista per lunedì 22 marzo: l’ultima invece verrà trasmessa il 29 marzo, e si intitolerà “La Fabbrica delle stelle”.