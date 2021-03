Al via la prima puntata della nuova stagione dell’Isola dei famosi 2021! Massimiliano Rosolino ha fatto un ingresso davvero poco trionfale…

Ormai ci siamo! Al via la prima puntata della nuova stagione dell'”Isola dei famosi” 2021, un’edizione sofferta e incerta fino all’ultimo ma che alla fine sta facendo il suo esordio proprio questa sera 15 marzo alle 21,45 su Canale 5. Non più Alessia Marcuzzi alla guida del reality show di sopravvivenza più amato della Mediaset, ma Ilary Blasi stupenda in tubino nero e scarpe rosse. Ma accanto alla Blasi anche Massimiliano Rosolino, campione di nuoto, che controllerà i naufraghi da vicino direttamente sull’isola. Il suo ingresso non è stato proprio trionfale e ha scatenato l’ilarità in studio.

Isola dei famosi, Rosolino ha il fiatone e Ilary scherza

Un ingresso ironico quello di Massimiliano Rosolino in Honduras per guardare da vicino i naufraghi dell'”Isola dei famosi” e fare da braccio destro alla padrona di casa Ilary Blasi, in studio assieme agli opinionisti Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Da un campione di nuoto come Rosolino ci si sarebbe aspettato un approdo trionfale sull’isola, eppure il suo arrivo ha scatenato battute e risate.

Leggi anche–> Paul Gascoigne, i gravi problemi con l’alcol sono superati? Cosa accadrà all’Isola

Dopo una clip in cui venivano esaltate le sue imprese sportive e dopo un annuncio in pompa magna da parte della Blasi, entusiasta di presentare il suo braccio destro, Massimiliano è arrivato nuotando sull’isola, simulando un ultimo metro prima della fine dell’ipotetica vasca. Ma al posto della vasca della piscina, la spiaggia dell’Isola dei famosi. Appena uscito dall’acqua salata, Rosolino ha avuto microfono e asciugamano e ha subito risposto sorridente al richiamo della bellissima Ilary.

Leggi anche–> L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 15 marzo: colpi di scena e novità

Ma la conduttrice ha subito ironizzato sul fiatone che sembrava avere Rosolino: “Hai fatto due bracciate, Massimilià!” ha scherzato la Blasi scatendando l’ilarità generale in studio. Il campione, da parte sua, si è egregiamente salvato in corner dicendo di aver aggiunto quel fiatone incriminato per rendere “tutto più realistico” possibile.