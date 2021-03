Isola dei famosi, Iva Zanicchi osè: imbarazzo in studio

E’ partita la nuova stagione dell’Isola dei famosi! Iva Zanicchi è davvero fuori controllo negli studi di Canale 5 e l’imbarazzo è palpabile.

Siparietto osè alla prima puntata della nuova stagione 2021 dell'”Isola dei famosi“, un’edizione incerta e che ha rischiato la cancellazione fino all’ultimo ma che alla fine, rispettando le norme anti-Covid, è finalmente iniziata! Una partenza davvero con le scintille, soprattutto negli studi di Canale 5 dove la padrona di casa Ilary Blasi tiene tutti sotto controllo e ascolta le preziose parole degli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello VIP. E proprio la Zanicchi ha gettato lo studio nell’imbarazzo totale per una battuta a luci rosse…

Isola dei famosi, Iva Zanicchi e la battuta a luci rosse

Partenza col botto per la nuova stagione del reality show di sopravvivenza più amato della televisione italiana. I naufraghi sono quasi tutti sbarcati sulle rispettive isole assegnate quella dei Burinos e dei Rafinados, in cui sono stati smistati i concorrenti a seconda delle loro inclinazioni e delle loro caratteristiche. Ma anche negli studi di Canale 5 non si scherza! Ed è proprio l’insospettabile Iva Zanicchi a mettere un po’ di pepe in questa prima attesissima puntata dello show.

Una battuta a luci rosse che la Zanicchi si è lasciata andare durante l’arrivo sull’isola di Vera Gemma. La figlia di Giuliano Gemma è vegetariana e sull’argomento erano già fioccate battute e scherzi fin da subito, ma questa volta Iva ha messo il carico da novata. Mentre la naufraga nuotava verso l’isola, infatti, la star della canzone italiana ha detto: “Speriamo non le entri un pesce in bocca.”. Se in un primo momento la battuta era passata in sordina, in un secondo momento, per la presenza in studio della migliore amica di Vera, ci si è messo anche Tommaso Zorzi a sottolineare il doppio senso della frase.

Così è calato l’imbarazzo in studio, tra silenzi e risatine, che è stato prontamente stemperato dalla padrona di casa, Ilary che ha proseguito la trasmissione con grande maestria. Le premesse per una stagione scoppiettante e piena di trash ci sono davvero tutte, non resta che godersi lo spettacolo!