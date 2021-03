Ilary Blasi in topless, ve la ricordate nello spot di qualche anno fa? VIDEO

Una Ilary Blasi poco più che maggiorenne si mostrava con solo la parte di sotto del costume in una pubblicità di inizio anni 2000.

Ilary Blasi torna in televisione alla conduzione di un reality show. Mediaset è casa sua e noi la rivediamo sui canali del Biscione, a ‘L’Isola dei Famosi’. Dopo i trascorsi passati al ‘Grande Fratello’ ed i lunghi trascorsi a ‘Le Iene’, in cui ha prestato il proprio volto nelle edizioni dal 2007 al 2018, la moglie di Francesco Totti aveva un pò frenato la propria presenza in televisione.

A detta di molti, l’impulso che convinse la showgirl romana nata nel 1982 a prendersi una pausa avvenne con la lite in diretta televisiva avuta il 25 ottobre 2018 con Fabrizio Corona. Quello fu un episodio che fece molto discutere e che vide lei far valere i propri diritti con l’ex fotografo di cronaca rosa in merito ad un finto scoop che aveva riguardato Totti e Flavia Vento.

Dopo di allora, Ilary si era fatta vedere in tv solamente per ‘Eurogames’ nell’autunno del 2019 e solamente per un paio di settimane. A marzo 2021 è la volta del grande ritorno sul piccolo schermo per condurre ‘L’Isola dei Famosi’.

Ilary Blasi, senza veli nello spot di quando aveva 20 anni

La Blasi era ben nota già da tempo, e non solo per essere la compagna di Totti, al quale ha dato tre figli. L’ex letterina del famoso ed apprezzato quiz show di Gerry Scotti ‘Passaparola’ nel 2002 venne scelta come testimonial per reclamizzare la linea di prodotti da sole per un noto marchio del settore. Lei appare, appena 20enne, sulle esotiche spiagge di Anse Source D’Argent.

Si tratta di una località da sogno situata nell’isola di La Digue, alle Seychelles. Lei esce dalle limpide e cristalline dell’Oceano Indiano per andare a distendersi sulla sabbia candida.

E si mostra in tutto il suo incommensurabile splendore, senza niente a coprirla se non la parte di sotto del costume ed i raggi del sole. Ed oggi come allora, Ilary è ancora bellissima.