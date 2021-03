Ilary Blasi, che gaffe in diretta: “Vi faccio entrare nella patata”

L’Isola dei famosi è iniziato coi fuochi d’artificio! Dopo la battuta osè di Iva Zanicchi, ora ci pensa Ilary Blasi a far calare l’imbarazzo in studio…

Una nuova stagione che è iniziata davvero col botto quella dell'”Isola dei famosi” 2021, il reality show di sopravvivenza più amato della televisione italiana. Un’edizione in bilico fino all’ultimo che il Covid ha rischiato di far saltare, ma alla fine è andato tutto liscio e la stagione 2021 è potuta partire proprio questa sera, sempre su Canale 5. A partire da questo primo appuntamento, a cui ne seguirà un prossimo giovedì 17 marzo, sono già volate battute a sfondo sessuale e scherzi da osteria. Ecco che cosa è successo…

Ilary Blasi e la gaffe imbarazzante sulla patata

Una prima puntata scoppiettante, piena di momenti imbarazzanti, gaffe e battute a doppio senso anche da insospettabili protagonisti come Iva Zanicchi e la padrona di casa Ilary Blasi, che è sempre riuscita a riprendere in mano la situazione nonostante tutto. La prima a rompere il ghiaccio è stata proprio la Zanicchi con un simpatico doppio senso sul “pesce in bocca” di Vera Gemma, figlia d’arte di Giuliano Gemma, vegana e per questo presa di mira da continui scherzi e battute nel corso di tutta la puntata.

Al secondo posto nella classifica delle gaffe e dei doppi sensi di questa prima scoppiettante puntata dell’Isola dei famosi, c’è l’infinita gag della “patata” iniziata volente o nolente proprio dalla Blasi. Ilary, lanciando il collegamento con la Palapa, ha innavertitamente detto “Vi faccio entrare nella patata”, scatenando risate e battute da parte soprattutto della Zanicchi e di Zorzi, che hanno rincarato la dose. Una volta stabilito il collegamento con Massimiliano Rosolino, poi, la conduttrice ha spinto sull’acceleratore: “Sei il re della Palapa. Occhio che non è una patata, è una palapa.”

I doppi sensi volano e tutti sembrano proprio non riuscire a smettere. Pochi minuti dopo, infatti, al pesce sono subentrati gli uccelli, da “guardare ma non toccare“. Davvero fuori controllo!