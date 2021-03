Francesca Lodo, tanti fidanzati calciatori: con chi ha avuto una storia

L’Isola dei Famosi non è ancora iniziata ma già il pubblico ha deciso di scavare nella vita di Francesca Lodo: scopriamo qualcosa di più.

Questa sera inizierà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2021: quest’anno il reality verrà condotto per la prima volta da Ilary Blasi, che ha già lavorato in format come quello del Grande Fratello Vip. La donna ridendo ha ammesso che con i partecipanti dell’Isola avrà un approccio più materno: vivendo in mezzo al nulla su una spiaggia, secondo la Blasi, i concorrenti dell’Isola dei Famosi avranno bisogno di qualche incoraggiamento in più.

Ilary rivedrà un volto a lei familiare tra i partecipanti di questa edizione. Stasera infatti arriverà sull’isola Francesca Lodo, diventata famosa per il suo lavoro da Letterina (ricoperto proprio affianco alla Blasi).

Tutte le sue relazioni

In tanti, ora che Francesca Lodo tornerà in televisione, si sono mostrati interessati alla vita privata della showgirl. In particolare, ad attirare la curiosità del pubblico sono le relazioni della donna. C’è chi ha notato che, proprio come l’ex collega Ilary Blasi (sposata dal 2005 con Francesco Totti), anche la Lodo potrebbe essere particolarmente attratta dai calciatori.

Per due anni, infatti, pare che Francesca Lodo abbia convissuto con Cristiano Zanetti (allenatore di calcio ed ex centrocampista). Dopo è arrivato Francesco Coco, ex difensore: la relazione tra i due è durata però solo un anno (a quanto pare l’uomo ha lasciato la Lodo per poter frequentare Manuela Arcuri). In seguito Francesca è stata fidanzata con Stefano Mauri (dirigente sportivo, opinionista ed ex centrocampista) e Matteo Ferrari (ex difensore). L’ultima relazione della donna, però, è quella con Gianluca Cannizzaro: l’uomo in questo caso non è un calciatore, ma un noto imprenditore italiano. Ad ogni modo, i due si sarebbero lasciati: Francesca Lodo al momento è single, ed i suoi fans già sperano che la donna trovi il grande amore proprio all’Isola dei Famosi.