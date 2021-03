Francesca Lodo, chi è l’ex letterina: età, foto, social, vita privata

Scopriamo chi è Francesca Lodo, l’ex letterina di Passaparola e nuova naufraga di questa stagione del reality show L’Isola dei Famosi

Una nuovissima stagione de L’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Ilary Blasi, sta per avere inizio. Questa sera andrà in onda la prima puntata del programma su Canale 5 e, tra i tanti naufraghi che vedremo, c’è anche Francesca Lodo. Nata a Cagliari il 1° agosto 1982, è la cugina della conduttrice, attrice e showgirl Giorgia Palmas, che aveva iniziato come velina a Striscia la Notizia. Come la bella cugina, anche Francesca ha iniziato la sua carriera nel mondo della televisione come valletta di un programma televisivo. Infatti, la Lodo ha cominciato facendo la letterina nella trasmissione Passaparola, condotta dall’intramontabile Gerry Scotti. Dopo di ciò, era apparsa come concorrente al reality show La fattoria, per poi finire sul grande schermo nel film Olé.

Scopriamo di più su Francesca Lodo

Come è successo a molte altre donne dello spettacolo, Francesca Lodo ha fatto compagnia a soubrette del calibro di Belen Rodriguez ed Elisabetta Gregoraci nello scandalo Vallettopoli. Fortunatamente per Francesca e per molte altre donne invischiate in quell’evento, Vallettopoli è oramai un capitolo felicemente chiuso della sua vita. Ma chissà che l’ex letterina non voglia dall’isola una possibile rivalsa rispetto a quanto accaduto. Ad ogni modo, nel corso degli anni Francesca Lodo è stata più volte sulle pagine di diversi rotocalchi grazie a sue passate relazioni con diversi calciatori. Nella lista della naufraga dell’Isola dei famosi ci sono anche Cristiano Zanetti, Matteo Ferrari, Stefano Mauri e Francesco Coco. Ma Francesca non è solamente un bel faccino: oltre a perseguire la carriera di modella, la cugina della Palmas ha condotto anche qualche programma televisivo come Reality Game e Sipario.

Francesca Lodo è molto attiva sui social e anche lì ha dimostrato il suo entusiasmo per la partecipazione all’Isola dei Famosi.

