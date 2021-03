Ester Pantano, chi è l’attrice che interpreta Suleima in Màkari: la sua storia

Ester Pantano è Suleima in Mákari. Scopriamo insieme tutto quel che c’è da sapere sulla giovane attrice catanese.

Debutta stasera debutta su Rai Uno Makari, nuova fiction con protagonista Claudio Gioè e Ester Pantano, tra i volti più freschi e interessanti del cinema italiano. Conosciamo questa giovane e bellissima attrice più da vicino.

Vita e carriera di Ester Pantano

Ester Pantano è nata a Catania il 20 giugno del 1990 sotto il segno dei Gemelli. Con la sua bellezza tutta mediterranea ha deciso di lasciare la Sicilia in età giovanissima per realizzare il sogno di diventare attrice. Si è trasferita a Roma, dove ha frequentato il Centro sperimentale Cinematografico, continuando nel frattempo a studiare il francese e l’inglese, che parla perfettamente. Nonostante la giovane età vanta già collaborazioni prestigiose, avendo preso parte ad alcune pellicole di Paolo Virzì e a Labbra blu di Andrea Rusich. E’ stata inoltre protagonista della fiction La mossa del cavallo e, come detto, ora farà parte della serie tv Makari, dove interpreta Suleima, studentessa di architettura.

“Quando ero piccola – ha raccontato l’attrice -, mia madre mi ha iscritta a un festival di canto ma, visto che ero super timida, tra una canzone e l’altra l’emozione era talmente forte che scoppiavo a piangere, un fiume in piena. L’idea di fare un corso di teatro è nata da questo: dal cercare un modo per gestire l’emotività senza bloccarla, ma neanche lasciarla libera”. Ester Pantano è molto riservata riguardo alla sua vita privata e non si hanno notizie di sue relazioni sentimentali. Ha però un profilo Instagram dove pubblica molti scatti e contenuti interessanti. Makari sarà sicuramente un altro successo e potrà essere un nuovo trampolino di lancio anche per il suo futuro professionale.

