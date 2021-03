Elisa Isoardi si confessa nel suo ultimo post Instagram prima dell’Isola

Elisa Isoardi è pronta a partire per l’Isola dei Famosi: il suo ultimo post Instagram prima della partenza confessa tutto.

Elisa Isoardi è pronta a partire per L’Isola dei Famosi, probabilmente il reality show più difficile di tutti. La ex fidanzata di Matteo Salvini, presentatrice televisiva e showgirl, ha confessato di essere pronta all’avventura pubblicando quello che probabilmente sarà il suo ultimo post su Instagram per un po’.

“Ci siamo, domani inizia questa nuova avventura. Elisa è pronta, e voi?”, si legge accanto allo scatto.

Elisa Isoardi, le confessioni prima della partenza per l’Isola dei Famosi

Dopo la chiusura della trasmissione “La prova del cuoco”, storicamente appartenuta ad Antonella Clerici e poi “regalata” controvoglia alla Isoardi, ad Elisa non è rimasto molto da fare. La Clerici è tornata in televisione e si è ripresa il suo posto con il nuovissimo programma “E’ sempre mezzogiorno”, mentre la Isoardi ha deciso di dedicarsi ai reality. Subito dopo lo sfratto la presentatrice ha commentato freddamente la situazione, poi ha deciso di riprendersi un posto in tv partecipando a “Ballando con le stelle”. Per un po’ si pensava che la donna sarebbe apparsa nella giuria de “Il cantante mascherato”, ma poi anche quel posto le è stato sottratto e consegnato a Caterina Balivo.

E così oggi la Isoardi debutterà all’Isola dei famosi, vogliosa di riconquistare il pubblico con la sua storia personale . Lei stessa ha raccontato: “Ho avuto alti e bassi. In 18 anni di Rai e 38 di vita ho avuto alti e bassi ma ho affrontato tutto con il sorriso e con la fierezza di aver superato certe cose senza troppa pesantezza. Adesso volo da sola e Mediaset è arrivata al momento giusto, ho voglia di fare e di cambiare”. Il pubblico è sicuramente interessato a quello che la Isoardi avrà da dire, nel corso del programma, a proposito dell’ex fidanzato Matteo Salvini. Poche settimane fa la donna aveva commentato la fine della storia d’amore con il personaggio, raccontando: “Sì, ho sofferto. Non importa chi ha lasciato o chi sia stato lasciato, è sempre un fallimento. Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Quando si ama tanto, si soffre tanto. Bisogna avere rispetto dell’amore che c’è stato”.