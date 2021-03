Domenico Centamore, chi è l’attore che interpreta Peppe in Màkari

Conosciamo meglio l’attore Domenico Centamore, che interpreterà Peppe Piccionello nella nuova serie della Rai “Màkari”.

Questa sera in prima visione verrà trasmessa per la prima volta la nuova serie di Rai Uno Màkari. La fiction è ispirata alle opere dello scrittore Gaetano Savatteri e si svolge interamente in Sicilia.

La fiction segue la storia di Saverio Lamanna, “investigatore per caso”. Dopo aver perso il lavoro che aveva a Roma, l’uomo torna a Màkari, dove si trova la vecchia casa di famiglia: qui l’uomo si interessa ad alcuni fatti avvenuti nel paese siciliano e riscopre la sua passione, la scrittura. Lamanna incontra anche l’amico di vecchia data Peppe Piccionello, con cui inizia ad investigare su alcuni omicidi. Tra un’indagine e l’altra, però, lo scrittore trova anche l’amore in Suleima, giovane che da Firenze si è trasferita in Sicilia per lavorare come cameriera tutta l’estate.

L’interprete di Peppe Piccionello

Ad interpretare il ruolo di Peppe Piccionello, amico stravagante di Saverio Lamanna (nonché il “Watson” del duo) è Domenico Cantamore. L’attore italiano è nato a Scordia (in Sicilia) il 24 settembre 1967 ed è particolarmente conosciuto per il suo ruolo di Vito in I cento passi. Cantamore ha sempre mostrato interesse per il mondo dello spettacolo: nei primi anni di lavoro viene apprezzato particolarmente come cabarettista. Nel 2014 ha anche ricevuto un premio al Mizzica Film Fest.

Non è la prima volta che Domenico Cantamore lavora per Rai Uno: nel 2016 l’uomo interpreta Totò Riina (boss di Cosa Nostra) nella serie televisiva La mafia uccide solo d’estate, trasmessa proprio dalla Rai in prima serata. Nel 2018 riprenderà il ruolo per una seconda volta. Ancora prima aveva preso parte alla fiction Il giovane Montalbano, dove interpreta il ruolo di Matteo Cosentino. Questa volta, Cantamore tornerà sul piccolo schermo nelle vesti dell’amico d’infanzia di Saverio Lamanna (che molti hanno già paragonato proprio a Montalbano).