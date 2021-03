Daniela Martani, chi è l’ex Gianfilippo Failla: che fine ha fatto adesso

Il più bello del Grande Fratello 2008: chi è Gianfilippo Failla (noto anche per essere l’ex di Daniela Martani) e che fine ha fatto oggi?

E’ iniziato tutto con un’intervista: è il 2009 e Daniela Martani ha appena terminato il suo percorso nella casa del Grande Fratello 9. Gianfilippo Failla, ex partecipante dell’edizione precedente dello stesso reality, si propone di intervistarla. Tra i due scoppia la scintilla: viste le loro esperienze televisive (e l’ambigua segretezza del loro rapporto) vengono subito rinominati dai giornalisti “strana coppia da reality”.

Poi, sempre nel 2009, la notizia: pare che tra i due le cose si siano messe male. La rottura non è mai stata resa ufficiale, ma alcune frasi scritte da Daniela Martani su Failla hanno fatto pensare alla fine del rapporto. “Pensavo fosse amore invece era un calesse” ha scritto la donna, “quanti errori si fanno nella vita. Per fortuna me ne sono accorta in tempo!”. Dall’uomo, invece, nessun commento: anzi, di lui per un po’ si sono perse le tracce. Se Daniela Martani farà il suo ingresso questa sera all’Isola dei Famosi, che fine ha fatto invece Gianfilippo Failla?

Il più bello del GF 8

Gianfilippo è nato il 12 maggio 1981 in Marocco, dove ha vissuto fino ai 12 anni insieme alla madre (spagnola) ed il padre (italiano, della Sicilia). Arrivato in Italia, da ragazzo vive prima a Sanremo, poi si trasferisce nella terra natìa del padre: a 27 anni decide di presentarsi alle selezioni del Grande Fratello. Attraente, gentile e colto (ha una laurea in giurisprudenza e parla quattro lingue), Failla si guadagna subito un posto nel cuore degli spettatori. In quel periodo ammette candidamente il perchè della sua partecipazione al Grande Fratello 8: “è iniziato tutto per gioco, ma sono consapevole che la notorietà potrebbe aiutarmi a guadagnare i soldi necessari a finanziare le mie aspirazioni”.

Di Gianfilippo Failla, che nella sua edizione era stato incoronato come “il più bello nella casa del Grande Fratello”, si sa poco. In un’intervista del 2014 a Vero Tv, l’uomo ha raccontato di essersi trasferito in Costa Rica con la nuova fidanzata, Cristiana. “Me ne sono andato perchè l’Italia è un paese di raccomandati” avrebbe detto Failla, “e ora vivo in spiaggia tutto l’anno”. Nella stagione delle piogge, a quanto pare, torna invece a Cefalù (in Sicilia).