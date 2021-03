Chi è Ubaldo Lanzo e perché è famoso: dove lo abbiamo già visto

Ubaldo Lanzo, chi è lo stilista che parteciperà all’Isola dei Famosi: nonostante il desiderio di privacy, ecco dove lo abbiamo già visto.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 è pronto per iniziare l’avventura più attesa dal pubblico italiano quest’anno, in onda questa sera, 15 marzo, su Canale 5. A 15 personaggi famosi è stato permesso sbarcare sulla famosa Isola in Honduras, dove saranno costretti a convivere nella natura più estrema sotto la conduzione di Ilary Blasi, quest’anno affiancata da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Tra i protagonisti di quest’anno ci sarà anche Ubaldo Lanzo, uno stilistica e bromatologo italiano. Ecco cosa sappiamo su di lui!

Ubaldo Lanzo: carriera e vita privata

Ubaldo Lanzo è diventato famoso per essere il consulente d’immagine di Piero Chiambretti, e il pubblico si aspetta che l’uomo porterà “un po’ di colore” anche in Honduras. Ubaldo è nato il 30 Settembre 1972, ma il comune di nascita è ancora ignoto. Sconosciuti anche i dettagli sulla sua famiglia e sugli studi compiuti prima di diventare stilista. Oggi, durante le rare apparizioni mondane che si concede, sfoggia look iconici e coloriti che restano impressi nella mente degli spettatori. Si vocifera che sia omosessuale, ma la cosa non è mai stata confermata dal diretto interessato.

Fin da piccolo Ubaldo si è dimostrato appassionato al mondo della moda e dei colori, e proprio per via della sua passione per i colori ha deciso di diventare cromatologo. I dettagli a proposito della sua vita privata e carriera sono dovuti al desiderio di Lanzo di “lavorare dietro le quinte”, piuttosto che sotto i riflettori televisivi. Per questo motivo le sue esperienze in TV, prima di quest’Isola, si possono contare sulle dita delle mano: lo abbiamo visto negli studi di “#Cr4 – La repubblica delle donne” di Chiambretti, in “L’Italia sul Due” e in “Wild West” di Alba Parietti. Per lavoro ha girato il mondo, e ha vissuto per parecchi anni a Parigi.