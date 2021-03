Angela Melillo, tutto quello che sappiamo sulla showgirl e conduttrice nuova concorrente de L’Isola dei Famosi: carriera e vita privata.

Il cast dell’Isola dei Famosi 2021 è finalmente pronto per iniziare l’avventura più attesa dal pubblico italiano quest’anno. Il programma inizierà questa sera, 15 marzo, su Canale 5. Nonostante l’emergenza sanitaria a 15 personaggi famosi sarà permesso di sbarcare sull’Isola in Honduras, dove saranno costretti a convivere nella natura più estrema sotto la conduzione di Ilary Blasi, affiancata da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Tra i protagonisti di quest’anno ci sarà anche la showgirl italiana Angela Melillo, ecco cosa sappiamo su di lei.

Angela Melillo: carriera e vita privata

Angela Melillo è nata a Roma il 20 giugno 1967 e oggi lavora come showgirl, attrice e ballerina. Fin da piccolissima ha espresso il desiderio di entrare a fare parte del mondo della spettacolo, e dopo aver terminato gli studi liceali si è iscritta ad una scuola di danza. La sua carriera ha preso il volo molto velocemente: nella stagione 1991/1992 è entrata a far parte del programma “Il TG delle vacanze”, dove ballava in coppia con Gabriella Labate. La Melillo ha preso parte anche a vari spettacoli del Bagaglino: “Creme caramel”, “Rose rosse” e “Tutte pazze per Silvio”, “Al Bagaglino”, “Marameo” e “Mi consenta”. Dal 2000 al 2010 ha partecipato a diverse fiction Mediaset e Rai: “La casa delle beffe”, “Love Bugs”, “La palestra”, “Il maresciallo Rocca”, “Sottocasa” e “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”. Nel 2004 è stata una delle concorrenti del reality show “La talpa”. Nel 2004/2005 ha fatto parte del cast di “Domenica In”, e nel 2016 ha recitato nella commedia teatrale “Una fidanzata per papà” con Sandra Milo, Savino Zaba e Stefano Antonucci.

Il 30 maggio 2008 Angela ha avuto una bambina, Mia, nata dal matrimonio con il ristoratore Ezio Bastianelli, dal quale si è separata nel 2013. I due si erano sposati nel 2006.