Caso Suarez, la verità: “Nedved mi ha chiamato, ricevuto il pdf dell’esame”

Ancora novità scottanti per quanto riguarda il caso Suarez per l’esame per ottenere la cittadinanza italiana: tutta la verità

Il caso Suarez continua a regalare retroscena importanti per quanto riguarda l’esame sostenuto dall’attuale attaccante dell’Atletico Madrid per ottenere la cittadinanza italiana. E così, attraverso il verbale dell’interrogatorio dello stesso Suarez, si possono scoprire maggiori dettagli: “Mi chiamò prima Nedved, poi Paratici per sapere se ci fossero i margini per un mio trasferimento. Poi ha parlato il mio avvocato”. Poi si può continuare a leggere: “La prof mi inviò un allegato, dicendomi di studiarlo bene perché poteva essere chiesto all’esame”.