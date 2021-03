Brando Giorgi, chi è la moglie Daniela Battizzocco: età, foto, carriera in tv

L’attore Brando Giorgi è sposato con la bellissima collega Daniela Battizzocco. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Daniela Battizzocco è una bellissima showgirl e attrice italiana che vanta numerose esperienze in campo televisivo e non solo, ed è sposata con il collega e sex symbol Brando Giorgi, col quale ha avuto due figli. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Daniela Battizzocco

Daniela Battizzocco è nata a Bolzano il 6 agosto 1970. Ha debuttato in televisione partecipando come concorrente al programma Sotto a chi tocca. A seguito di quell’esperienza è stata scelta come corista nella stagione televisiva 1996/97 nel programma di Canale 5 Tira & Molla. Nella stagione successiva (1997-98) ha fatto parte del cast fisso di Domenica in come cantante nel gruppo 6 come 6, insieme al quale l’anno seguente è stata nel cast fisso di Tappeto Volante su Telemontecarlo.

Nel 1999 Daniela Battizzocco è tornata su Rai 1 dove ha condotto, insieme a Carlo Conti e all’astrologo Paolo Fox, il quiz preserale In bocca al lupo!, confermato anche anche nella stagione seguente. Nel 2001, poco dopo la nascita della sua prima figlia, è scelta per affiancare Ela Weber, Tiberio Timperi e Raffaella Bergé alla conduzione della trasmissione settimanale Sette per uno su Rai 1.

Nel 2005 Daniela Battizzocco ha debuttato come attrice nella soap opera di Canale 5 Vivere nel ruolo di Rossana Marchini ed è stata guest star di una puntata della sit-com di Canale 5 Il supermercato. Dal 2005 si è cimentata anche come attrice teatrale: insieme ad altri colleghi della soap opera di Mediaset è andata in tour con lo spettacolo Vivere sul Lago di Como basato sui testi della scrittrice Sabina Negri, rappresentato in diversi comuni della provincia di Como nell’ambito del Festival del lago. E nel 2007 ha recitato nello spettacolo Tra lui e lei, regia di Geppi Di Stasio.

