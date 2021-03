Brando Giorgi, chi è l’attore romano: età, carriera, moglie, vita privata

Brando Giorgi è un attore ed è ex modello romano, che sarà tra i naufraghi de l’Isola dei Famosi 2021. Scopriamo meglio chi è.

Brando Giorgi, pseudonimo di Lelio Sanità di Toppi è nato a Roma il 21 maggio 1966 ed è un attore e un ex modello. Ha frequentato la Scuola d’Arte Drammatica fondata da Giovanni Diotiaiuti ed ha debuttato al cinema come protagonista nel 1992, nel film “Cattive ragazze“, per la regia di Marina Ripa di Meana.

Ha preso parte a due videoclip musicali della cantante Mietta, “Gente comune” e “Acqua di mare“. Brando Giorgi è stato legato sentimentalmente all’artista per ben 7 anni. Nel 1993 torna al cinema con “Abbronzatissimi 2 – Un anno dopo“, recitando insieme a Valeria Marini. Nello stesso periodo inizia a sfilare come modello per stilisti come Valentino, Pignatelli e Trussardi. Partecipa alla serie televisiva “Incantesimo 3″ e nel 2002 entra nel cast della soap opera “Vivere“, dove interpreta Roberto Falcon fino al 2007.

Brando Giorgi, la carriera e la vita privata dell’attore romano

Nel 2007 Brando Giorgi partecipa al reality show di Rai 1, “Notti sul ghiaccio 2“, condotto da Milly Carlucci e, nello stesso anno, prende parte a tre miniserie per Canale 5, tra cui “Io non dimentico“. La fiction per la regia di Luciano Odorisio vede Giorgi come protagonista maschile nel ruolo del camorrista Carmine Altieri.

Brando Giorgi ha preso parte a diverse serie, come “Mogli a pezzi“, “Il sangue e la rosa“, “Caterina e le sue figlie“, la popolare “Don Matteo” e a “Centovetrine“, interpretando Tomas Sironi. E’ sposato con la showgirl Daniela Battizzocco, dalla quale ha avuto due figli: Camilla e Niccolò. Da lunedì 15 marzo sarà possibile vederlo tra i naufraghi della quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, condotta da Ilary Blasi.