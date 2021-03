Beppe Braida, che fine ha fatto dopo Zelig? La sua carriera fino ad oggi

Anche il comico Beppe Braida prende parte a ‘L’Isola dei Famosi’. In tanti lo ricordano per la sua partecipazione a ‘Zelig’. Cosa ha fatto dopo.

Beppe Braida è nel cast dei ‘naufraghi’ de ‘L’Isola dei Famosi’ per l’edizione 2021. Il nome dell’apprezzato comico e cabarettista è accostato in particolar modo a ‘Zelig’, la famosa trasmissione di Mediaset basata sugli sketch proposti in serie.

Quella esperienza televisiva fu longeva e particolarmente fortunata, con il volto di Beppe Braida che appariva con cadenza settimanale su Canale 5 dal 2001 al 2008. Il suo debutto assoluto in tv avvenne nel 1991 con la parodia di Sanremo, ‘Il Festival di Sanscemo’. Un vero e proprio appuntamento annuale in concomitanza con il celebre evento della Città dei fiori e che si è tenuto fino al 2005. In quella circostanza partecipò come concorrente con i Bagatto, all’epoca la sua band. A ‘Zelig’ sono famose le interpretazioni parodistiche dei telegiornalisti di vari notiziari, in particolar modo del Tg4.

Beppe Braida, cosa ha fatto dopo ‘Zelig’

Assai esilaranti erano le caricatura alquanto evidenti dell’allora direttore Emilio Fede e della sua vicinanza a Silvio Berlusconi. “Attentato!”. “Mingozzi, ci sei?”. “Poteva essere una…”. Sono i divertenti intercalare mostrati ogni volta dal comico. In seguito ha preso parte ad altre trasmissioni sempre di Mediaset, come ‘Colorado’ e ‘Colorado Revolution’ tra 2007 e 2009.

In precedenza lo abbiamo visto anche come conduttore dietro al bancone di ‘Striscia la Notizia’, nel 2005. Poi si alternato fino al 2012 tra le varie ‘Buona Domenica’, ‘Lucignolo’, ‘Palco, doppio palco e contropalcotto’, ‘Saturay Night Live from Milano’ e ‘Punto su di te’. È questa l’ultima apparizione sul piccolo schermo di Braida. Il quale ha anche recitato in ‘Nirvana’ di Gabriele Salvatores nel 1997 ed in ‘Finalmente Natale’ e ‘Finalmente a casa’ per la tv. Lui è nato a Torino nel 1963 e non risulta avere né moglie o compagna né figli.