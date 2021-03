Benedetta Rossi sta male, l’intervento ripreso in diretta

Benedetta Rossi torna a far preoccupare i suoi tantissimi fan: nel suo ultimo post su Instagram annuncia alcune novità sulle sue condizioni di salute.

Come sta Benedetta Rossi? La domanda sorge spontanea leggendo il suo ultimo post su Instagram. La celebre cuoca tuttofare rassicura tutti col consueto pollicione alzato. Eppure, fa un certo effetto vederla con la mascherina accanto nel bel mezzo di una seduta di fisioterapia in casa. Cos’è accaduto alla mitica foodblogger?

Uno spiacevole imprevisto per Benedetta Rossi

L’ultimo post sul profilo Instagram di Benedetta Rossi è diverso dal solito. “Tra migliaia di post con foto al mare, in montagna, in piscina proprio a me tocca quella col fisioterapista che mi tratta il Gomito del Tennista…e non ho manco mai preso in mano una racchetta 😂” scrive, provando a sdrammatizzare la foodblogger più famosa d’Italia.

“Ma va bene lo stesso – aggiunge subito la regina del ‘fatto in casa’ -, @dariosilipo dice che non sono la sola e che in un paio di mesi, tra onde d’urto, ultrasuoni ed esercizi torna tutto a posto 👍”.

Sembrerebbe nulla di grave, quindi. Un piccolo “acciacco” come ne capitano ogni giorno a moltissimi comuni mortali. Ma la popolarità e la visibilità del personaggio bastano a trasformare una comunicazione dei servizio come questa in una notizia quasi da prima pagina. “Colpa delle padelle!” chiosa un utente tra decine e decine di commenti di solidarietà, provando a buttarla sul ridere. “❤️❤️❤️❤️❤️Forza cara… – la incoraggia un altro fllower -. Il corpo ti sta dicendo che devi riposare un po’… E te lo meriti… Vedrai che presto tornerai più forte di prima… Un abbraccio 😘😘😘”. I fornelli l’aspettano…

