Barbara D’Urso, il gesto in diretta fa infuriare il pubblico: non doveva farlo

Barbara D’Urso ha compiuto in diretta un gesto che il pubblico non ha proprio digerito. Scopriamo insieme che cosa è successo.

La pandemia da Coronavirus ha completamente cambiato le abitudini e la routine di tutti i cittadini, comprese le celebrità. Questa volta è stata la Regina della televisione italiana a compiere un passo falso, che non è di certo passato in osservato agli occhi del pubblico. Leggiamo insieme che cosa ha fatto Barbara D’Urso e quali sono state le reazioni dei suoi fan.

Leggi anche->Le lacrime di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, gelo in studio

È accaduto tutto durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. La celebre ed amatissima Barbarella ha ospitato nel suo studio la vedova di Stefano D’Orazio, Tiziana. Presa dal momento e dall’intervista, la conduttrice non è però riuscita a trattenersi ed ha abbracciato tra le lacrime la sua ospite. Il gesto non è passato certamente in sordina, e parte del pubblico lo ha criticato duramente.

Leggi anche->Stefano D’Orazio, parla la moglie: durissima su Sanremo

L’azione di Barbara D’Urso ha letteralmente diviso in due il suo pubblico. Molti utenti infatti si sono lanciati in sua difesa, mentre altri l’hanno criticata duramente. “Da domani faccio anch’io tanti tamponi e abbraccio chi voglio? Allora pure noi!” ha scritto qualcuno sui social. Poi è intervenuto qualcun altro, trovando invece nel gesto della conduttrice del calore e dell’umanità: “Non hai sbagliato ad abbracciarla, hai fatto più che bene. Tiziana aveva bisogno di quell’abbraccio e tu hai fatto bene a darglielo e gli altri tutti muti”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Barbara D’Urso abbraccia in diretta la sua ospite: “Cerco sempre di dare il buon esempio…”

La celebre conduttrice Barbara D’Urso ha ospitato durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, Tiziana, la vedova di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh passato a miglior vita lo scorso 6 Novembre. La conduttrice si è però commossa durante l’intervista, e non ha potuto fare a meno di abbracciare la donna, lasciando tutto il pubblico completamente di sasso. Il suo gesto non è certamente passato inosservato, e difficilmente alcuni dei suoi fan glielo perdoneranno. “Cerco sempre di dare il buon esempio, come vedete tutti i giorni nelle mie trasmissioni ma non potevo non farlo.” ha dichiarato Barbara. Poi ha concluso: “Ho fatto tanti tamponi da stamattina proprio per quello”.