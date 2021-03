Angela Melillo, chi è il fidanzato Cesare San Mauro: età, foto, lavoro

Chi è il fidanzato dell’ex ballerina Angela Melillo, Cesare San Mauro avvocato che le ha rubato il cuore dopo Ezio Bastianelli.

La nuova stagione dell’Isola dei Famosi è partita col botto! Tra i naufraghi sull’isola più amata della televisione italiana, c’è anche Angela Melillo. Mamma di una bambina ed ex ballerina, Angela Melillo ha trovato chi le ha rubato il cuore dopo la fine della storia d’amore con il padre della figlia, Ezio Bastianelli. I due si sono separati dopo ben 7 anni di matrimonio ma a far dimenticare tutto ad Angela ci ha pensato la sua nuova fiamma Cesare San Mauro. Ma ecco chi è l’avvocato, compagno di Angela.

Angela Melillo, chi è il nuovo compagno avvocato

Showgirl di punta, oggi 53 anni e da poco sbarcata in Honduras sull’Isola dei Famosi, Angela Melillo è anche ex ballerina e attrice, resa nota grazie agli spettacoli del Bagaglino. A partire da questa sera sarà naufraga insieme a Vera Gemma, Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Beppe Braida, il visconte Ferdinando Guglielmotti, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Francesca Lodo, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Akash Kumar e Awed.

Il suo nuovo compagno Cesare San Mauro è un avvocato e professore di diritto all’Università di Roma La Sapienza. Moltissime e prestigiose le sue pubblicazioni nell’ambito di diritto e legge ed è commentatore su diverse riviste specializzate importanti. Di sè scrive: “Non è su Facebook. Non è su Instagram. Non è su Twitter. Non mette like. Non ha followers. Ed è l’Italiano più autorevole, onesto e competente.”

Una storia d’amore che ha fatto dimenticare alla povera Angela il naufragio del matrimonio precedente. Ora però, la showgirl può tornare a sognare sulle spiagge dell’isola più amata dai telespettatori italiani e cercare di portarsi a casa il titolo 2021. L”‘Isola dei famosi” è in onda a partire da oggi 15 marzo alle 21,45 circa su Canale 5, condotta da Ilary Blasi e con gli immancabili opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini in differita.