Angela Melillo, chi è l’ex marito Ezio Bastianelli: età, lavoro, vita privata

Ezio Bastianelli è stato uno dei grandi amori della showgirl Angela Melillo. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui.

L’imprenditore Ezio Bastianelli è stato uno dei grandi amori della showgirl Angela Melillo, nuova naufraga dell’Isola dei famosi edizione 2021. Una relazione molto bella, la loro, ma al tempo stesso assai travagliata. Quando i due hanno deciso di lasciarsi l’attrice è rimasta con la piccola Mia e ha vissuto un periodo di grande sofferenza. Conosciamo più da vicino il suo ex.

L’identikit di Ezio Bastianelli

Ezio Bastianelli è un imprenditore titolare del noto ristorante “Bastianelli al Molo” di Fiumicino (Roma). Il 3 luglio 2006 ha sposato Angela Melillo, con la quale il 30 maggio 2008 ha avuto una bambina, Mia. La coppia si è però separata nel 2013, a 7 anni dalle nozze.

Nonostante la fine del matrimonio, Ezio Bastianelli continua a essere una figura molto importante nella vita dell’attrice e soprattutto ad essere un buon padre per la piccola Mia. Non è stato facile per entrambi lasciarsi, ma gli impegni di lavoro e la distanza dovuta alle tournée di lei e al lavoro di lui li avevano sempre più allontanati, consumando quello che era stato un grande amore.

“Undici anni insieme di cui cinque di matrimonio non sono pochi – ha dichiarato Angela Melillo -. Sono una vita se consideri che dentro ci sono i progetti comuni, i sogni e, soprattutto, la piccola Mia, nostra figlia”. Ma “è come se si fosse rotto l’incantesimo. Io, lo riconosco, per mesi ho avuto la testa altrove… Per non parlare della nostra intimità, che non era più certo quella di una volta…”.