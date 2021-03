America’s Cup, come è andata Luna Rossa stanotte contro New Zealand

Ancora due regate decisive per Luna Rossa e Team New Zealand: ecco tutti i dettagli, come è andata per l’imbarcazione italiana

Altre due regate per la Coppa America tra Luna Rossa e Team New Zealand. Sfide decisive mentre ci avviciniamo alla fine dello storico evento tra imbarcazioni. Attualmente i neozelandesi si trovano in vantaggio di due punti portandosi sul 5-3 nella serie dopo una serata ricca di colpi di scena e di un calo sostanziale del vento. Dopo le due partenze vinte da Luna Rossa, è arrivata una grossa beffa nella seconda regata dopo aver accumulato un vantaggio importante: dopo la caduta in acqua, non è riuscita più a riprendersi visto che era troppo tardi. Nella giornata di domani potrebbe arrivare la vittoria finale di New Zealand, pronta ad aggiudicarsi altre due regate per festeggiare complessivamente una settimana senza mollare mai.

America’s Cup, la clamorosa beffa per Luna Rossa

La seconda regata per l’imbarcazione italiana è diventata davvero una beffa con un vantaggio che è arrivato fino a quattro minuti abbondanti, ma i Kiwi si sono avvicinati sempre di più quando cadono in acqua. Inoltre, anche la mancanza del vento ha portato Luna Rossa a non decollare con il recupero lampo di Team New Zealand che festeggia ancora una volta. Tutto si potrebbe decidere nella giornata di domani con altre due regate caratteristiche. Ora Luna Rossa è costretta ad inseguire ancora una volta, ma non sarà facile ma ci proverà fino alla fine per uscire dall’acqua soddisfatta di una settimana ricca di impegni decisivi.