Il duo comico formato da Valeria Graci e Katia Follesa ha fatto ridere per anni il pubblico di Zelig. Poi le due si sono dette addio: ecco il retroscena.

Era il 2001 quando nacque il duo comico Katia e Valeria: un connubio diventato famoso grazie a Zelig, il cabaret che andava in onda sulle reti Mediaset. E proprio nell’azienda del biscione le due hanno continuato a portare la loro comicità, anche a Colorado Cafè, senza dimenticare l’esperienza in Rai con Sformat e Comedy Lab su MTV. L’ultima volta che la coppia si è esibita insieme è stato nel 2017, su Sky in Bring The Noise. Celeberrima la loro parodia di Uomini e Donne, oltre alla partecipazione al film di natale Vacanze a Cortina con Christian De Sica nel 2011. L’anno successivo Valeria Graci e Katia Follesa si sono separate definitivamente, e i motivi dietro alla rottura sono tuttora oggetto di dibattito.

Cos’è successo tra Valeria Graci e Katia Follesa

In molti si sono domandati e continuano a domandarsi se alla base della separazione tra Valeria Graci e Katia Follesa ci sia un dissidio o un litigio. Entrambe hanno detto la loro e più di una volta hanno confermato che non c’è stato nessun diverbio, anzi, sono rimaste molto amiche: molto semplicemente, era arrivato un momento per entrambe di intraprendere un cammino professionale diverso.

Certo è che Katia Follesa ha continuato con la comicità e si è fatta apprezzare in programmi come Buona la Prima, Paperissima Sprint e Sbandati. Valeria Graci, invece, ha intrapreso la carriera di conduttrice e con un certo successo (di recente l’abbiamo vista nell’anteprima del Festival di Sanremo). Quest’ultima vive a Milano, mentre Katia sta a Roma.

