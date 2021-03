Vaccino Astrazeneca, perché è sicuro: la spiegazione dell’Aifa

Il Vaccino Astrazeneca sta facendo molto discutere a causa di alcuni casi letali di chi l’ha ricevuto poche ore prima. Come stanno le cose.

Vaccino Astrazeneca, aumentano ulteriormente le polemiche dopo i casi di decessi che arrivano dall’Italia ed anche dall’estero. Ad essere sotto accusa ci sono alcuni lotti del ritrovato progettato dall’azienda farmaceutica britannica, che sostiene la bontà del proprio progetto. Difatti la stessa fa sapere che, su 17 milioni di dosi distribuite in tutto il mondo, secondo i suoi dati ci sono solamente “37 reazioni avverse”.

Suddivisi rispettivamente in 15 trombosi venose avanzate ed in 22 embolie polmonari. Statistiche che dimostrerebbero l’assoluta sicurezza del vaccino Astrazeneca e che la stessa azienda ritiene anche migliori rispetto a quanto preventivato in origine. Effetti collaterali erano emersi anche in fase di test, risultando per numero anche in quantità inferiore rispetto a questi dati resi pubblici adesso. Inoltre non sono emerse prove di una alterazione nella circolazione del sangue nei soggetti delle osservazioni sperimentali. A quanto pare, i casi sarebbero legati solo ai lotti contestati e già individuati, con gli stessi maneggiati probabilmente in maniera errata in fase di realizzazione.

Vaccino Astrazeneca, l’Aifa rassicura: “Nessun nesso con i casi di decesso”

Per il resto, il vaccino Astrazeneca risulta essere sicuro. Ma la compagnia assicura che non ci sono problemi su nessun lotto, sia in Europa che in tutto il globo. L’azienda specifica anche come i controlli e gli standard di sicurezza seguiti sono molto severi. “La sicurezza dei nostri pazienti è la nostra stella polare”, sostiene Astrazeneca.

Che sottolinea pure quanto sia importante sottoporsi a vaccino per debellare il virus. Anche l’Aifa si accoda a queste dichiarazioni, parlando di allarmismo ingiustificato e che non trova riscontro nella realtà delle cose. “Manca una casualità tra i vaccini effettuati ed i casi letali emersi”. Proseguono comunque i controlli da parte delle autorità farmaceutiche, allo scopo di accertare la situazione.