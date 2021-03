Oroscopo di lunedì 15 Marzo 2021: previsioni segno per segno

By

Una nuova settimana è alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo per la giornata di lunedì 15 Marzo 2021.

Marzo è arrivato alla metà dei suoi giorni, e siamo tutti curiosi di scoprire cosa avrà in serbo per noi la giornata di oggi. Che cosa ci riserveranno il cielo e le stelle? Quali segni zodiacali saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunta l’ora di fidarsi del proprio istinto e scommettere tutto? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo per ogni segno zodiacale di lunedì 15 Marzo 2021.

Lunedì 15 Marzo 2021: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. Le prossime ore saranno per voi particolarmente impegnative, perciò abbandonate in partenza l’idea di dedicare la giornata al riposo. Sarà necessario armarsi di tanta pazienza e dare il meglio di sé, soprattutto in ambito lavorativo.

Toro. La settimana sarà per voi molto buona. È giunta l’ora di apportare qualche modifica alla vostra routine, non abbiate paura dei cambiamenti. La Luna sarà favorevole, vi aiuterà a muovere passi decisivi ed importanti in amore.

Gemelli. La giornata si prospetta per voi particolarmente fortunata. L’ultimo periodo è stato decisamente faticoso e voi potrete godervi finalmente un po’ di relax, mercurio vi sorriderà e vi aiuterà insieme a Venere a cogliere e sfruttare tutte le nuove opportunità.

Cancro. Le prossime ore si prospettano per voi decisamente fortunate. Tenetevi pronti a spalancare le porte a nuove emozionanti sorprese. Prestate attenzione sul lavoro, state alla larga dalle discussioni, specie se con i colleghi o con il vostro capo.

Leone. Il lunedì si prospetta per voi decisamente movimentato e faticoso. Probabilmente dovrete fare i conti con i numerosi impegni che avete preso. Cercate di mantenere la calma e di trovare anche del tempo da dedicare alle persone a voi più care.

Vergine. La parola d’ordine per quel che riguarda la giornata di oggi è calma. Il consiglio migliore infatti è di non dare troppo in escandescenza e di pesare bene le parole prima di utilizzarle. Potreste ritrovarvi a ferire involontariamente una persona a voi cara.

Bilancia. Qualche nuvola grigia potrebbe macchiare il vostro cielo durante la giornata di oggi. Cercate di porre un freno alla gelosia e di comunicare ai vostri cari i vostri bisogni. Provare a venirsi incontro potrebbe rivelarsi una scelta decisamente vincente.

Scorpione. La giornata si prospetta per voi decisamente buia. Sono in arrivo decisioni e turbamenti. Cercate però di non essere troppo duri con voi stessi. Ritagliatevi un po’ di tempo e dedicatelo al vostro relax ed alle vostre passioni, vi farà bene.

Sagittario. Il cielo e le stelle saranno oggi tutti dalla vostra parte e vi daranno il via libera sia in ambito lavorativo che sentimentale. Cercate di approfittarne il più possibile per risolvere le questioni più tediose per concentrarvi sugli affari.

Capricorno. È giunto per voi il momento di ritornare a sognare ad occhi aperti. Spalancate senza timore le porte all’amore ed al romanticismo e lasciatevi andare. Se saprete cogliere tutte le buone occasioni, le cose procederanno per il meglio.

Aquario. Durante la giornata di oggi fareste meglio a mettere da parte il rancore ed il risentimento. È giunta l’ora di accantonare le questioni passate e di ricominciare con più grinta. Cercate di tenere alto l’umore, meglio se in compagnia di qualche amico.

Pesci. Un po’ di ansia in arrivo per voi durante la giornata di oggi. Il consiglio migliore è quello di non lasciarsi prendere dalla malinconia e di concentrarsi al massimo sul lavoro. Presto riuscirete a cogliere i frutti del vostro impegno, tenetevi pronti!

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.