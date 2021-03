Oroscopo dal 15 al 21 Marzo: la settimana di ogni segno zodiacale

La terza settimana di Marzo è oramai alle porte. Ecco a voi le previsioni dell’oroscopo dal 15 al 21 Marzo 2021.

Una nuova settimana, la terza del nuovo mese, è finalmente giunta. Marzo è pronto a sorprenderci e siamo tutti curiosi di scoprire che cosa avranno in serbo per noi il cielo e le stelle. Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali no? È giunta l’ora di scommettere e puntare tutto su sé stessi? Scopriamo insieme le previsioni dell’oroscopo da lunedì 15 a domenica 21 Marzo 2021.

Terza settimana di Marzo: previsioni dell’oroscopo per ogni segno

Ariete. La vostra settimana si prospetta decisamente movimentata ed interessante. Sono in arrivo alcune turbolenze in amore ma voi sarete in grado di superare brillantemente tutti gli ostacoli e ristabilire l’equilibrio. Prestate attenzione sul lavoro ed evitate il più possibile qualsiasi forma di distrazione. Non è il momento adatto per perdersi in frivolezze.

Toro. È in arrivo per voi una settimana piuttosto faticosa. Insieme ai numerosi impegni, sono all’orizzonte anche grandi soddisfazioni. Finalmente potrete togliervi qualche sassolino dalla scarpa, ma ricordate che cercare la discussione non è mai la soluzione migliore. In amore potrete muovere qualche passo avanti, dunque prendete coraggio!

Gemelli. La prossima settimana sarà carica di ottime opportunità, e sarà nelle vostre mani il compito di riuscirne a cogliere quanto più possibile. Non è ancora il momento giusto per riposarsi, dunque cercate di stringere i denti e di rimanere concentrati sul lavoro. In amore fareste invece meglio a procedere con cautela e avere un occhio di riguardo in più.

Cancro. I tempi sono maturi per le scommesse e per gli azzardi. Le stelle e i pianeti saranno infatti tutti dalla vostra parte e vi regaleranno una settimana estremamente positiva. Abbiate dunque un po’ più di fiducia nel fato e lasciatevi andare. Potreste rimanere piacevolmente sorpresi di fronte ad alcuni strabilianti traguardi.

Leone. A partire dalla prossima settimana Mercurio cesserà la sua opposizione e voi potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo. In ambito lavorativo sono in arrivo belle occasioni e voi fareste bene a sfruttarle tutte al meglio. La Luna sarà dalla vostra parte a metà settimana, perciò tenetevi pronti ad aprire le porte all’amore e al romanticismo.

Vergine. La prossima settimana non sarà per voi particolarmente idilliaca. Mercurio entrerà in opposizione a partire già da lunedì e Venere uscirà dalla sua soltanto domenica. Sono in arrivo alcune turbolenze e voi fareste meglio ad essere pronti. In amore procedete con cautela e non lasciatevi assolutamente prendere dalla fretta.

Bilancia. I prossimi sette giorni saranno ottimi per chiudere definitivamente le questioni lasciate in sospeso. Non rimandate niente ed affrontate a muso duro tutte le faccende più tediose, anche quelle che vi spaventano. Nel fine settimana Venere entrerà in opposizione, dando il via ad un periodo decisamente stressante. Dunque preparatevi!

Scorpione. La Luna non vi darà tregua durante il corso della prossima settimana, portandosi dietro un po’ di ansie e malinconia. Cercate di non farvi prendere dal nervosismo e di concentrarvi soprattutto sul lavoro. Qualche imprevisto potrebbe scombinarvi i piani: affrontatelo con leggerezza!

Sagittario. Mercurio non sarà dalla vostra parte durante la prossima settimana, ma non temete, Giove vi proteggerà. È in arrivo un periodo decisamente fortunato ma dovrete prestare attenzione alle spese ed alle vostre uscite. Cercate di non trascurare le persone a voi care e di spendere un po’ più di tempo insieme a loro.

Capricorno. La settimana prossima si prospetta per voi decisamente proficua e gratificante. Sono in arrivo delle belle soddisfazioni e delle occasioni letteralmente imperdibili, perciò tenete gli occhi bene aperti. Mercurio e Venere saranno dalla vostra parte e vi regaleranno il coraggio necessario per muovere passi decisivi in amore.

Aquario. La prossima settimana sarà per voi decisamente impegnativa. Rinunciate all’idea di dedicarvi interamente al riposo e cominciate a pensare al modo migliore per raggiungere i vostri obiettivi. La compagnia di qualche amico vi farà decisamente bene e vi aiuterà ad affrontare anche i piccoli imprevisti con il sorriso.

Pesci. Durante la settimana prossima fareste meglio a premere un po’ sul pedale del freno e a dedicarvi alla meditazione ed alla riflessione. Alcune questioni urgenti che non possono essere più rimandate richiedono la vostra attenzione e lucidità. Cercate di dedicare un po’ di tempo anche a voi stessi e al relax, vi farà bene staccare un po’ la spina.

Si ricorda ai lettori che la rubrica dell’oroscopo non ha alcuna valenza scientifica. Il fine unico degli articoli è quello di dilettare i curiosi.