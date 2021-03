Oleandra Mieli è la figlia di Paolo Mieli e Barbara Parodi Delfino. Ecco tutto quel che c’è da sapere sul suo conto.

Oleandra Mieli è nata nel 1997 dalla storia d’amore tra lo storico e giornalista Paolo Mieli, ex direttore del Corriera della Sera, e la sua collega del Tg5 Barbara “Bambi” Parodi Delfino, culminata in un matrimonio da favola ma poi sfociata purtroppo in una separazione. Conosciamo più da vicino questa ragazza.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

L’identikit di Oleandra Mieli

Le uniche (poche) informazioni disponibili sul conto di Oleandra Mieli sono attinte dal suo profilo Facebook, dove la giovane pubblica molte foto anche se i contenuti (almeno quelli visibili pubblicamente) scarseggiano e comunque non sono recentissimi. La ragazza dichiara di essere nata a Roma ma attualmente vivrebbe a Londra, dove fare frequenti la Queen Mary University of London.

Leggi anche –> Paolo Mieli, il matrimonio con la collega Barbara Parodi Delfino: la loro storia

Per il resto, come si può evincere dalle foto, Oleandra Mieli è una bellissima ragazza: magra, slanciata, bionda, elegantissima e molto fine nei modi e nei tratti. Pare sia molto legata al papà Paolo e al resto della sua famiglia “allargata”.

Leggi anche –> Paolo Mieli, chi è: vita e carriera del giornalista italiano

Per quanto riguarda gli altri social network, Oleandra Mieli è presente su Twitter, anche se non sembra particolarmente attiva, e su Instagram, ma con un account impostato in modalità privata. Infine una curiosità: Lorenzo Mieli, altro figlio di Paolo, si è legato sentimentalmente a Clementina Montezemolo, figlia di Luca Cordero di Montezemolo e di Barbara Parodi Delfino. Lorenzo e Clementina hanno dunque una sorella in comune, Oleandra Mieli, visto che la mamma di lei (Barbara Parodi Delfino) ha avuto una figlia dal papà di entrambi (Paolo Mieli).