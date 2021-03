Moglie convinta di essere tradita riceve una sorpresa davvero inaspettata

La moglie si è filmata mentre entrava in casa, credendo di trovare il compagno con un’altra… quello che ha visto però l’ha scioccata.

Di ritorno dopo una lunga giornata di lavoro, Maggie Clayton ha avuto una brutta sorpresa: non solo sentiva chiaramente della musica provenire dal salotto, ma è riuscita ad intravedere la sagoma di una donna dalla finestra di casa. “Mio marito è qui con un’altra” ha pensato; e in un secondo ha deciso di tirare fuori il cellulare per poter filmare il suo ingresso in casa così da cogliere l’uomo sul fatto.

Una scena… diversa

Telefono alla mano, Maggie è entrata nel salotto di casa pronta a sorprendere il marito in atteggiamenti romantici con un’amante. Quello che ha trovato davvero, però, è stato quasi più sconvolgente: con una parrucca addosso, il marito aveva acceso luci fluorescenti e musica per fingere di essere una rockstar al centro del salotto.

Leggi anche -> Tradimento scoperto per un selfie in bagno, ecco cosa ha visto la moglie

Il video con la gaffe della moglie e l’adorabile passatempo del marito hanno fatto il giro del web. Nel TikTok (ora virale) si sente Maggie dire: “uhm… sono tornata appena a casa e c’è la musica a volume altissimo… quella è una ragazza? Dimmi che mio marito non ha portato un’altra in casa nostra”. A questo punto, Maggie apre la porta e vede il marito al centro della stanza, con tanto di parrucca e microfono alla mano. “Cosa stai facendo?” chiede la donna, ormai senza traccia di rabbia nella voce. “Oddio, credevo che tu fossi una donna!”.

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Su TikTok gli user si sono sbizzarriti, commentando il video. “Un classico caso di ‘uomini che fanno cose da uomini'” scrive uno. “Il più grande caso di ‘cosa credo che faccia il mio ragazzo quando non ci sono / che cosa fa in realtà'” aggiunge un altro.