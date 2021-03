Matilde Brandi, la lunga relazione con Paolo Calissano: che fine ha fatto

La relazione tra Matilde Brandi e Paolo Calissano nel 2002 ha fatto scalpore: ora, però, che fine ha fatto l’attore?

Matilde Brandi è stata una delle partecipanti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. La concorrente (eliminata all’undicesima puntata) ha spesso parlato della sua vita sentimentale, del suo compagno Marco Costantini e delle sue due figlie. Non sono in molti, però, a sapere dell’uomo con cui la Brandi è stata prima di incontrare Costantini. Nel 2002 Matilde Brandi è stata fidanzata infatti con Paolo Calissano: la loro storia è durata solo un anno, ma all’epoca ha attirato molto l’interesse del pubblico.

Calissano era nel suo periodo d’oro grazie alla parte del dottor Bruno De Carolis nella soap opera Vivere; la Brandi, invece, era impegnata con lo show Torno Sabato. A rendere la relazione interessante, però, non era solo la fama dei due diretti interessati: Matilde Brandi in quel periodo era fidanzata con Mirko Sandoni, e la sua storia segreta con Calissano era un vero e proprio scandalo.

Che fine ha fatto Paolo Calissano?

Quando ancora la loro relazione era segreta, Matilde Brandi e Paolo Calissano furono sorpresi dai paparazzi in giro per Roma in atteggiamenti molto più che amichevoli. Innamorata, la Brandi lasciò immediatamente Mirko Sandoni per potersi dedicare completamente alla sua relazione con Calissano. Nonostante il suo gesto (che denotava chiaramente una forte passione), però, la coppia durò appena un anno. La verità sul perchè Calissano e Brandi si siano lasciati non è mai venuta a galla: molti sospettano che c’entrasse la ex di lui, Giulia Salvemini. La modella aveva infatti lasciato Calissano poco prima che lui incontrasse Matilde Brandi, ed in molti hanno supposto che il sentimento da parte dell’uomo non fosse ancora finito.

Da quel momento, la vita di Calissano non è diventata più semplice. Nel 2005, infatti, l’uomo si è trovato al centro di un altro scandalo (questa volta molto più serio di una relazione segreta). In casa dell’attore fu infatti trovato il corpo senza vita di una donna brasiliana: si scoprì che la morte era dovuta ad un abuso di sostanze stupefacenti, assunte proprio durante un festino a casa dell’attore. Calissano fu condannato per detenzione e spaccio (oltre che per la morte della donna come conseguenza di un altro reato). L’attore scontò la pena in una comunità di recupero per tossicodipendenti e tornò libero nel 2008: quello stesso anno, però, fu vittima di un incidente stradale. Da allora di Calissano non si sa nulla.

Recentemente, Matilde Brandi si è separata anche dal compagno storico Marco Costantini (dopo 17 anni passati insieme e la nascita di due figlie gemelle). La coppia aveva già da tempo dei problemi, anche perchè Costantini non voleva che la compagna partecipasse al Grande Fratello Vip. “Quando sono uscita dalla Casa ho trovato un uomo freddo. Quello che mi dispiace di più è che sono stata io stessa a chiedere tramite un messaggio se volesse stare ancora con me. Lui mi ha risposto di no. Non me l’ha detto in faccia. Da quel momento in poi è sparito…”.